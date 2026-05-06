Ηράκλειο: Οι δύο μηνύσεις του 21χρονου στο δολοφόνο του – Η επίθεση με το όπλο και οι παραβάσεις των δικαστικών αποφάσεων

Για σχεδόν τρία χρόνια ο 21χρονος βίωνε έναν πρωτόγνωρο εφιάλτη που τελικά οδήγησε στην δολοφονία του από τον 54χρονο στο Ηράκλειο το απόγευμα της Τρίτης (06/05/2026).

Κι αυτό γιατί ο 54χρονος δράστης τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του παιδιού του στο τροχαίο δυστύχημα του Νοεμβρίου του 2026 κι είχε γίνει κυριολεκτικά η σκιά του, με τραγικό αποτέλεσμα την δολοφονία του στο Ηράκλειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα ξεκίνησαν μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονο έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε μια κολώνα.

Συνοδηγός ήταν ο 17χρονος τότε γιος του δράστη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μετά από 18 ημέρες νοσηλείας έχασε τη μάχη με το θάνατο.

Μετά το πρώτο χρονικό διάστημα κι ενώ οι οικογένειες των δύο παιδιών ήταν κοντά, ο 54χρονος άρχισε να επιρρίπτει ευθύνες στο φίλο του παιδιού τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι ο 54χρονος άρχισε να παρενοχλεί συνεχώς τον Νικήτα, ενώ δεν δίστασε να βγάλει όπλο και να πυροβολήσει εναντίον του νεαρού άνδρα και της αδερφής του.

Η οικογένεια του 21χρονου βρέθηκε δύο φορές στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μηνύσεις εναντίον του 54χρονου.

Οι μηνύσεις κατά του 54χρονου

Η πρώτη μήνυση της οικογένειας του Νικήτα εναντίον του 54χρονου δολοφόνου υποβλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου στις 26 Δεκεμβρίου του 2024.

Όπως κατήγγειλε τότε το θύμα στις τρεις τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας έξω από το σπίτι του, του επιτέθηκε ένα άτομο το οποίο είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Τον χτύπησε με ένα ξύλο στα χέρια και στα πόδια, ενώ στη συνέχεια τον πυροβόλησε μια φορά χωρίς όμως να τον τραυματίσει.

Η αδερφή του αδικοχαμένου αγοριού που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού ανέφερε στους αστυνομικούς ότι αναγνώρισε ως δράστη τον 54χρονο, ο οποίος αναζητήθηκε και συνελήφθη εντός των ορίων του αυτοφώρου.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του ύποπτου, ενώ παραγγέλθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ η λήψη δείγματος για την τυχόν ανακάλυψη ιχνών πυρίτιδας από τις παλάμες του δράστη.

Αφαιρέθηκε από τον 54χρονο μια κυνηγετική καραμπίνα, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας όπου τον παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση.

Στο φερόμενο ως δράστη του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Πριν από δύο μήνες και συγκεκριμένα στις 4 Μαρτίου του 2026 ο 21χρονος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα του Μαλεβιζίου, όπου υπέβαλλε μήνυση σε βάρος του μετέπειτα δολοφόνου του για παράβαση δικαστικής απόφασης. Ο 54χρονος παρουσιάστηκε περίπου 3,5 ώρες αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα όπου και συνελήφθη.

Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ για άλλη μια φορά αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα. Παράλληλα εναντίον του 54χρονου επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της της απαγόρευσης εξόδου του από τη χ

ώρα και της απαγόρευσης της προσέγγισης με οποιονδήποτε τρόπο των παθόντων και των οικείων τους, ήτοι των γονέων τους και των αδελφών τους, σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων και της απαγόρευσης της με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνίας του (τηλεφωνικής, διαδικτυακής, διά ζώσης κ.λπ.) με τους παθόντες και τους οικείους τους, ήτοι τους γονείς τους και τους αδελφούς τους