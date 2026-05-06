Υπουργείο Υγείας: Η υπόθεση της δημόσιας δομής «κολαστήριο» οδηγείται στη Δικαιοσύνη – Κακοποιούσαν και έπαιρναν τις συντάξεις των ασθενών

Στη Δικαιοσύνη οδηγείται πλέον η υπόθεση της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα, μετά τις σοκαριστικές καταγγελίες και το πόρισμα της ΕΑΔ που φέρνει στο φως σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες διαβίωσης, οικονομική εκμετάλλευση, αλλά και «σκιές» γύρω από θανάτους τροφίμων της δομής.

Το Υπουργείο Υγείας, αποφεύγοντας να σχολιάσει ευθέως τα ευρήματα, ανακοίνωσε πως η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ακολουθώντας, όπως αναφέρει, τη θεσμική διαδικασία για τη διερεύνηση όλων των καταγγελιών για τη δομή «κολαστήριο».

Όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία πρώην εργαζόμενης της δομής τον Ιούλιο του 2025. Η συγκεκριμένη μονάδα λειτουργεί υπό καθεστώς ΑΜΚΕ και χρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που κάνει τις αποκαλύψεις ακόμη πιο σοβαρές.

Όπως αναφέρει, η καταγγελία διαβιβάστηκε άμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), η οποία ολοκλήρωσε τον έλεγχο και παρέδωσε το τελικό της πόρισμα στις 6 Μαΐου 2026, με τη συνδρομή και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Το Υπουργείο δηλώνει ότι, μετά την αξιολόγηση του πορίσματος, θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, διευκρινίζοντας ότι το σύνολο των στοιχείων διαβιβάζεται στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.

Ένα πόρισμα που ξεπερνά τα όρια των διοικητικών παρατυπιών

Με την ανακοίνωση της η ΕΑΔ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του πορίσματος της. Η δομή φιλοξενούσε ασθενείς με βαριά γνωστικά προβλήματα, όπως άνοια και νόσο Αλτσχάιμερ, ανθρώπους δηλαδή πλήρως εξαρτημένους από τη φροντίδα τρίτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα, σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόζονταν μεσαιωνικές πρακτικές: περιορισμός των ενοίκων με καθήλωση ή δέσιμο, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και χωρίς να υπάρχει καταγραφή στα επίσημα βιβλία. Ακόμη πιο προβληματικό είναι ότι οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνταν χωρίς την παρουσία γιατρού, αλλά με τηλεφωνικές οδηγίες, οι οποίες επικυρώνονταν εκ των υστέρων.

Την ίδια στιγμή, καταγράφονται προβλήματα οικονομικής διαχείρισης που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα νομιμότητας. Εργαζόμενοι της δομής φέρονται να εισέπρατταν συντάξεις και επιδόματα των ενοίκων χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις, ενώ οι ίδιοι οι ασθενείς χρεώνονταν για βασικές δαπάνες, όπως η διατροφή, παρότι αυτές καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, καταγράφηκε είσπραξη σύνταξης ακόμη και μετά τον θάνατο ενοίκου.

«Σκιές» σε θανάτους και παρεμβάσεις σε περιουσίες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση περιστατικών θανάτου.

Σύμφωνα με το πόρισμα, υπήρξαν περιπτώσεις όπου το νοσηλευτικό προσωπικό δεν ενημέρωσε εγκαίρως γιατρό για την επιδείνωση της κατάστασης ασθενούς. Παράλληλα, καταγράφεται αναντιστοιχία σε πιστοποιητικό θανάτου, στο οποίο αναφέρεται ότι ο ασθενής κατέληξε σε νοσοκομείο, ενώ τα στοιχεία του ΕΚΑΒ δείχνουν ότι είχε ήδη καταλήξει εντός της δομής.

Στο ίδιο πλαίσιο, εντοπίζονται και πρακτικές αυθαίρετης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ενοίκων. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, προσωπικά αντικείμενα ηλικιωμένης μεταφέρθηκαν στη δομή και δηλώθηκαν ως εξοπλισμός της, ενώ η ίδια δεν διέθετε οικογενειακή υποστήριξη. Το εύρημα αυτό οδήγησε μάλιστα στην ενεργοποίηση διαδικασιών για δικαστική συμπαράσταση.

Ελλείψεις προσωπικού και ερωτήματα εποπτείας

Το πόρισμα καταγράφει και σοβαρά ζητήματα στη στελέχωση της μονάδας. Προσωπικό χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία στον χώρο της ψυχικής υγείας, αλλά και χωρίς βασικά δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, φαίνεται να εργάζεται σε μια δομή που φιλοξενεί ιδιαίτερα ευάλωτους ασθενείς.

Παράλληλα, εξετάζονται ευθύνες και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, καθώς δύο υπάλληλοι ΟΤΑ ελέγχονται για τον ρόλο τους στη διαδικασία εισαγωγής ενοίκων στη δομή.

Με τη διαβίβαση του πορίσματος στις εισαγγελικές αρχές, η υπόθεση περνά πλέον στο στάδιο της ποινικής αξιολόγησης. Εκεί θα κριθεί αν και σε ποιο βαθμό τα ευρήματα συνιστούν αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: Iatropedia.gr