ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 2.000 ΑΦΜ αγροτών έχουν κριθεί ύποπτα και ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις

Νέες υποθέσεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στο φως ενώ τουλάχιστον 2.000 ΑΦΜ αγροτών έχουν κριθεί ύποπτα και ελέγχονται από τις Αρχές.

Μάλιστα οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αγροτών από την Κρήτη, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, οι οποίοι φέρεται να έχουν λάβει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΚΕ, από επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν.

Παράλληλα από τις έρευνες του ελληνικού FBI προέκυψαν τρεις εγκληματικές οργανώσεις με πολλά μέλη που «έφαγαν» εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μετά τις γιορτές οι δικογραφίες θα πάνε στον εισαγγελέα, θα ασκηθούν διώξεις και θα γίνουν συλλήψεις.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τον αγροτοσυνδικαλιστή Κωνσταντίνο Ανεστίδη

Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας έχει μπει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κωνσταντίνος Ανεστίδης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση στο πλαίσιο ελέγχων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων φέρεται να έλαβε για 16 αγροτεμάχια, για τα οποία εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις του, παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765 ευρώ.

Το συνολικό των επιδοτήσεων που εισέπραξε από το 2019 μέχρι και το 2024 αγγίζει τα 210.550 ευρώ.

«Είναι δηλωμένα όλα στην εφορία. Είμαι αθώος», δηλώνει ο ίδιος.

Σύμφωνα με το Mega το ελληνικό FBI προχώρησε σε αναλυτικό έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη συγκεκριμένη πενταετία.

Αυτό που περιμένει πλέον η Οικονομική Αστυνομία είναι να δοθεί εγγράφως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι επιδότηση πήρε το κάθε ένα από τα 16 αγροτεμάχια για κάθε χρονιά από το 2019 έως σήμερα. Μετά ο φάκελος θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα.