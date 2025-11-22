Ελλάδα

Παγκράτι: Εκσφενδονίστηκε προφυλακτήρας και σκότωσε την 72χρονη που περπατούσε με την ΑμεΑ κόρη της

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ο 84χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο- Αναζητείται δομή για την 32χρονη ΑμεΑ κόρη της
Βασίλης Σακουλέβας

Από οδηγό που παραβίασε την προτεραιότητα, φαίνεται πως σκοτώθηκε η 72χρονη μητέρα – θύμα του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος στο Παγκράτι. Η ηλικιωμένη, μαζί με την 32χρονη ΑμεΑ κόρη της, περπατούσαν στον δρόμο, την Παρασκευή (21.11.2025), όταν 84χρονος οδηγός παρέσυρε την πρώτη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι, το απόγευμα της Παρασκευής. Οι αρχές δίνουν αγώνα για να βρουν άμεσα και κατάλληλη δομή για την 32χρονη καθώς ο μόνος άνθρωπος που είχε στη ζωή ήταν η μητέρα της.

Κάτοικοι της περιοχής και γείτονες του θύματος, μίλησαν στο newsit.gr για τα όσα έγιναν στη συμβολή των οδών, όταν ο 84χρονος παραβίασε την προτεραιότητα με αποτέλεσμα να σκοτώσει την 72χρονη. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, να ξεκολλήσει προφυλακτήρας και να πλακώσει την ηλικιωμένη.

«Η γυναίκα που παρασύρθηκε ήταν μια πολύ καλή κυρία που έβγαινε κάθε μέρα μαζί με την κόρη της. Χθες βγήκε μαζί με την κόρη της που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα για να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Όπως ανέβαινε την οδό Νεοπτόλεμου για να πάει στο σπίτι της, την σκότωσε ένα αυτοκίνητο. Από ότι άκουσα ένα αμάξι παραβίασε την προτεραιότητα και προσέκρουσε σε ένα άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, από το οποίο έφυγε ο προφυλακτήρας. Έπεσε πάνω της και την καταπλάκωσε», λέει γείτονας της αδικοχαμένης μητέρας.

«Άκουσα ένα μπαμ στην αρχή, βγήκα έξω στο μπαλκόνι και είδα ότι γινόταν χαμός από κόσμο. Αυτός ερχόταν από τον πάνω δρόμο με μεγάλη ταχύτητα, δεν σταμάτησε ποτέ και τράκαρε με ένα αμάξι που κατέβαινε από την οδό Ιλιάδος. Από την σύγκρουση έφυγε ο προφυλακτήρας και έπεσε πάνω στην γυναίκα. Η γυναίκα πήγαινε στο σπίτι με την κόρη της, διέσχιζαν τον δρόμο ανάποδα με τα πόδια από εκείνη την πλευρά δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και προσπάθησε να κάνει στην άκρη αλλά δεν πρόλαβε. Η κόρη της ευτυχώς δεν σκοτώθηκε», λέει δεύτερη μαρτυρία.

Το σημείο του τροχαίου στο Παγκράτι
Το σημείο του τροχαίου στο Παγκράτι

Η 75χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της. Ο ηλικιωμένος οδηγός, που διαθέτει δίπλωμα σε ισχύ, αναμένεται να συλληφθεί για το θανατηφόρο τροχαίο, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Συνολικά, είναι 7 τα εμπλεκόμενα οχήματα, 6 τα τρακαρισμένα, καθώς από τη σύγκρουση, το όχημα προσέκρουσε σεπαρκαρισμένα και ένα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 85χρονος άνδρας.

