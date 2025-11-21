Ελλάδα

Παγκράτι: Τροχαίο με σύγκρουση δύο οχημάτων – Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε

«Το ένα αυτοκίνητο πρέπει να έτρεχε», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για το τροχαίο στο Παγκράτι
Ανανεώθηκε πριν 2 λεπτά
Το σημείο του τροχαίου στο Παγκράτι
Τραγωδία συνέβη μετά από σοβαρό τροχαίο το βράδυ της Παρασκευής 21.11.2025, στο Παγκράτι, όταν από τη σύγκρουση δύο οχημάτων μία γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου Παγκράτι, με τα αυτοκίνητα να συγκρούονται και μετά το ένα να παρασύρει μία πεζή γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο με την κόρη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, είναι που ήταν σοβαρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, δυστυχώς κατέληξε.

Το σημείο του τροχαίου στο Παγκράτι
Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο newsit.gr: «Περίπου στις 6:30 η ώρα μια γυναίκα με την κόρη της που ήταν επί της οδού Νεοπτόλεμου είχε πάει σούπερ μάρκετ. Η γυναίκα έχει χτυπήσει πολύ σοβαρά το πόδι της, ήταν πολύ χάλια. Η κόρη της πρέπει να την γλίτωσε. Το αυτοκίνητο που κινούταν προς την Νεοπτολεμαίου χτύπησε ένα αυτοκίνητο που κινούταν επι της Ιλιάδος, πρέπει να έτρεχε γιατί έχει κάνει μεγάλη ζημιά παντού και μετά χτύπησε και την γυναίκα που ήταν με τα πόδια μαζί με την κόρη της».

Το σημείο του τροχαίου στο Παγκράτι
Σύμφωνα με μαρτυρία, η γυναίκα περπατούσε μαζί με την κόρη της που είναι ΑμεΑ, όταν το ένα όχημα που έτρεχε, συγκρούστηκε με το πρώτο αυτοκίνητο και μετά την παρέσυρε. Όπως χαρακκτηριστικά περιγράφει ο μάρτυρας, η γυναίκα, που ήταν γνωστή στη γειτονιά,, φρόντιζε ολομόναχη την κόρη της μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Ελλάδα
