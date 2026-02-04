Ελλάδα

Παγκράτι: Λήξη συναγερμού για σακούλα έξω από τράπεζα – Περιείχε σκουπίδια και όχι εκρηκτικό μηχανισμό

Ο χώρος αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (04.02.2206), για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για σακούλα που βρίσκεται μπροστά από ΑΤΜ τράπεζας στην οδό Ευτυχίδου στο Παγκράτι.

Ο χώρος αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών).

Πραγματοποιήθηκε εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ευτυχίδου, από το ύψος της Αστυδάμαντος έως το ύψος της οδού Σπύρου Μερκούρη.

Νεότερες πληροφορίες ανέφεραν ότι η σακούλα αποδείχτηκε πως περιείχε σκουπίδια και όχι εκρηκτικό μηχανισμό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
293
222
136
102
97
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανοίγει ξανά η υπόθεση δολοφονίας της 27χρονης Δέσποινας Γεωργιάδου μετά των εντοπισμό δύο σορών σε υπόγειο στην Θεσσαλονίκη
Ο 52χρονος κι ο 50χρονος συνεργός του που προφυλακίστηκαν με την κατηγορία για ανθρωποκτονία σε βάρος δύο γυναικών, αρνούνται πως έχουν ανάμειξη στη δολοφονία της 27χρονης
Η 27χρονη Δέσποινα Γεωργιάδου
Newsit logo
Newsit logo