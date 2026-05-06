Βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονία στο Ηράκλειο: Ο 54χρονος πυροβόλησε το θύμα 6 φορές και έπειτα τον κλωτσούσε

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η κοινωνία στο Ηράκλειο μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου από τον 54χρονο δράστη επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον χαμό του γιου του.

Ο 54χρονος ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει τον 21χρονο καθώς εδώ και τρία χρόνια τον στοίχειωνε ο θάνατος του μοναχογιού του, που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με οδηγό το θύμα της εκτέλεσης και ετοίμαζε μεθοδικά την δολοφονία στο Ηράκλειο.

Το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026) στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA καταγράφεται το όχημα του θύματος να κινείται σε κεντρικό δρόμο της περιοχής δευτερόλεπτα πριν τη φονική ενέδρα.

Ο 54χρονος δράστης, με συνοδηγό τη σύζυγό του, μόλις βλέπει το αυτοκίνητο του θύματος, στρίβει το τιμόνι και συγκρούεται μαζί του πλαγιομετωπικά.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, βγαίνει από το αυτοκίνητο με το περίστροφο στο χέρι. Το θύμα νιώθει απειλή και επιχειρεί να διαφύγει τρέχοντας από το σημείο. Ο 54χρονος πατέρας του καλύτερου του φίλου τον σημαδεύει και τον εκτελεί πισώπλατα.

Αυτόπτης μάρτυρας του φονικού μίλησε αποκλειστικά στο MEGA: «Σηκώνει το όπλο ο οδηγός του Peugeot και τον πυροβολεί, ξαναγυρίζει μπαίνει στο αυτοκίνητό του και φεύγει. Τον πυροβόλησε κατευθείαν δεν πρόλαβε καν να διασχίσει το δρόμο (το θύμα)».

Αφού αδειάζει το περίστροφο πάνω στον 21χρονο ο 54χρονος ξεκινά και τον κλωτσά. Τα μοιραία αυτά λεπτά έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο ντοκουμέντο.

Μετά το φονικό ο 54χρονος δράστης επιβιβάζεται στο τρακαρισμένο αυτοκίνητό του και από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφεται να διαφεύγει με τη σύζυγο του από το σημείο, λίγη ώρα πριν τελικά παραδοθεί με το φονικό όπλο.

Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Η δική μου ζωή σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν σκοτώθηκε το παιδί μου. Δεν έγινε ποτέ ουσιαστική διερεύνηση του τροχαίου».

Συνελήφθη και η σύζυγός του

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τη σύζυγό του εκτελεστή για συνέργεια καθώς βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του φονικού.

Υπό τον φόβο επεισοδίων από συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα, ο εισαγγελέας πήγε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα, όπου παραμένουν υπό κράτηση οι δύο κατηγορούμενοι μέχρι να απολογηθούν.

Ο 54χρονος υποστηρίζει ότι δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία. Θόλωσε, ανέφερε στους αστυνομικούς, και πήρε το νόμο στα χέρια του.

Αύριο συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε άγρια στη μέση του δρόμου. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα υπό των φόβο επεισοδίων.