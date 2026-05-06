Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 72χρονη – Δήλωσε «άνθρωπος της προσφοράς»

Ένοχη κρίθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 06.05.2026, η 72χρονη, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηποι, το οποίο νοίκιαζε από αλλοδαπό. Η ηλικιωμένη καταδικάστηκε για απόπειρα εκβίασης για το ποσό των 150 ευρώ, για έκθεση σε κίνδυνο μόνο για τη μία από τις τέσσερις ηλικιωμένες, για τις οποίες έγινε η καταγγελία. Επιπλέον κρίθηκε ένοχη για το αδίκημα της απείθειας.

Καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ δεν της αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές, στο διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστοπούλου, στους Αμπελόκηπους, τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φαίνεται να ζούσαν σε άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες, αποκομμένες από τον έξω κόσμο, σε έναν χώρο που σε τίποτα δε θυμίζει κανονική δομή φροντίδας ηλικιωμένων.

Νωρίτερα ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη της 72χρονης.

Η ίδια στην απολογία της υποστήριξε πως νοικιάζει το συγκεκριμένο διαμέρισμα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και ότι μόνο η μία ηλικιωμένη φιλοξενούμενη, είναι κατάκοιτη.

«Η κυρία αυτή έχει επιληψία, ήταν αλκοολική, είχε ζάχαρο και εθισμό στο τσιγάρο. Έγραφαν τα χαρτιά της τα συνοδευτικά ότι είχε ζητήσει μόνη της να φύγει από το νοσοκομείο», είπε η κατηγορούμενη και δέχτηκε βροχή ερωτήσεων για τις συνθήκες φιλοξενίας των γυναικών στο χώρο της.

Στο ερώτημα γιατί ήθελε να διώξει την κατάκοιτη γυναίκα, απάντησε ότι «όλη τη νύχτα φώναζε, είχε βαριά προβλήματα, δεν διορθώνονταν αυτά. Είχε πληγές, έτρεχαν αίματα… Την άλλη μέρα κατάλαβε ότι πρέπει να πάει και η ίδια στο νοσοκομείο. Εγώ παρακάλαγα τη κόρη της να την πάρει. Εγώ της βρήκα ασθενοφόρο».

Η 72χρονη αυτοχαρακτηρίστηκε ως «άνθρωπος της προσφοράς» που δε θα ζητούσε 2.000 ευρώ από κάποιον και υποστήριξε ότι για τις… υπηρεσίες της ζητούσε από τους συγγενείς των ηλικιωμένων «πέντε με έξι κατοστάρικα το μήνα».

Πρόεδρος: Από την καταγγέλουσα, πόσα χρήματα είχατε πάρει;

Κατηγορούμενη: 300 ευρώ. Όταν διάβασα στα χαρτιά της τι προβλήματα είχε αυτή η γυναίκα έγινα θηρίο. Αν αυτή είχε να δώσει 2.000 σε εμένα θα έρχονταν κύριε εισαγγελέα; Ήταν μια φτωχή γυναίκα δε θα της ζήταγα ποτέ τόσα λεφτά. Μου έλεγε δώσε μου τα 300 ευρώ για να πάρω τη μάνα μου. Εγώ της πλήρωσα και το ασθενοφόρο 75 ευρώ. Της είπα ότι θα της κρατήσω 150 για το ασθενοφόρο και τις ζημιές που έκανε η μητέρα της, μου είχε καταστρέψει τα μαξιλάρια. Εγώ τόσο αξιολόγησα τη δουλειά μου.

Απολογούμενη, αρνήθηκε ότι απέκλειε τους φιλοξενούμενους από την ιατρική φροντίδα.

«Εάν την χρειάζονταν θα ειδοποιούσα το νοσοκομείο. Εγώ είχα βάλει στην αγγελία ότι δεν δέχομαι αρρώστους με κατακλίσεις και μου ήρθε αυτή η κυρία μέσα στα αίματα», είπε προς υπεράσπισή της.

Είχε προηγηθεί η κατάθεση της κόρης της ηλικιωμένης κατάκοιτης.

«Έχω την μητέρα μου με προβλήματα υγείας 72 ετών. Την Μεγάλη Πέμπτη η μητέρα μου πήρε αιφνιδιαστικά εξιτήριο από το νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”. Έπρεπε να βρω μια δομή και Μεγάλη Εβδομάδα ήταν δύσκολο. Έψαχνα γηροκόμο για το σπίτι αλλά δεν βρήκα. Βρήκα αυτή την αγγελία της κατηγορούμενης στην εφημερίδα. Έψαχνα μια προσωρινή λύση για τη μητέρα μου. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Τηλεφώνησα και ρώτησα αν μπορούσα να επισκεφθώ το συγκεκριμένο χώρο. Δέχθηκε και πήγα», είπε η καταγγέλλουσα και συνέχισε την περιγραφή:

«Την ίδια ημέρα πήγε η μητέρα μου εκεί. Το άλλο πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου. Ήταν η κατηγορούμενη και σε έξαλλη κατάσταση αξίωνε χρήματα για να μη πετάξει τη μητέρα μου. Έλεγε ότι την κορόιδεψα γιατί ήταν ένα δύσκολο περιστατικό. Ήθελε από 1500 έως 2000 ευρώ, αλλιώς έλεγε ότι θα την πετάξει στον κάδο απορριμάτων. Της έλεγα να μου δώσει λίγο χρόνο να την πάρω από εκεί, να βρω ένα ασθενοφόρο. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Πήγα στο διαμέρισμα αλλα δεν μου άνοιξε. Πήρα την αστυνομία δεν άνοιγε όμως ούτε στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί με πήγαν στο Τμήμα να καταθέσω. Η κατηγορούμενη συνέχισε με μηνύματα να με απειλεί και να με βρίζει. Τελικά βρήκα ένα ασθενοφόρο μπόρεσα να πάρω τη μητέρα μου», περιέγραψε η γυναίκα που κατήγγειλε την 72χρονη και το παράτυπο γηροκομείο στις αστυνομικές αρχές.