Παλαιό Φάληρο: Άνδρας χτύπησε οδηγό ταξί και τον απείλησε με όπλο – «Τον σπρώχνει και του ρίχνει με το κράνος στο κεφάλι»

Ένας οδηγός ταξί, έζησε μία κούρσα θρίλερ, τα μεσάνυχτα της Κυριακής 14.09.2025, στο Παλαιό Φάληρο, όταν ένας άνδρας που οδηγούσε μηχανή, τον χτύπησε με τον κράνος του και τον απείλησε με όπλο το οποίο εκπυρσοκρότησε.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Ζησιμοπούλου, στο Παλαιό Φάληρο, όταν ο νταής μοτοσικλετιστής για τα μάτια της γυναίκας που μετέφερε ο οδηγός ταξί, τους περίμενε στο σημείο αποβίβασης και επιτέθηκε στον ταξιτζή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κούρσα θρίλερ ξεκίνησε για τον οδηγό του ταξί μετά από διένεξη που είχε με τη γυναίκα που μετέφερε. Η γυναίκα, κάλεσε τον φίλο της και του μίλησε για τη δυσαρέσκειά της με τον όχι τόσο ψύχραιμο άνδρα να τους περιμένει στο σημείο που του είπε η γυναίκα να την αφήσει.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο Star: «Φώναζε στον ταξιτζή “Άνοιξε την πόρτα, βγες έξω”. Βγαίνει ο ταξιτζής έξω, ο μηχανόβιος τον έβριζε. Σε μια φάση ο ταξιτζής τον σπρώχνει και του ρίχνει με το κράνος ο μηχανόβιος στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή ο ταξιτζής, αφου είχε χτυπηθεί 2 – 3 φορές ήδη από τον μηχανόβιο, έψαχνε κάτι στο πορτ παγκαζ. Κάτι στο χέρι κράτησε, δεν έκανε κάποια κίνηση εκείνη τη στιγμή».

Ο μάρτυρας και ένας διερχόμενος οδηγός προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση, όμως είδαν το όπλο στο τσαντάκι του, «παγωσαν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αυτόπτης μάρτυρας συνέχισε αναφέροντας: «Ο μηχανόβιος στο τσαντάκι του είχε ένα όπλο. Εκείνη τη στιγμή έκανα εγώ λίγο πίσω, το παιδί με το αυτοκίνητο που είχε σταματήσει έφυγε και καλά έκανε. Το έβγαλε το όπλο προφανώς για απειλή και εκεί που είχαμε όλοι πλέον απομακρυνθεί εκπυρσοκρότησε το όπλο του κυρίου».

Σύμφωνα με πληροφορίες το όπλο ήταν ρέπλικα και από τον ακούσιο πυροβολισμό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο οδηγός του ταξί που είχε συγκρατήσει την πινακίδα του δίκυκλου, κάλεσε την αστυνομία,ενώ ο οδηγός της μηχανής και η γυναίκα διέφυγαν από το σημείο με τις αρχές να τους αναζητούν.