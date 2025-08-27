Παλλήνη: Την Παρασκευή η απολογία του 48χρονου δημοτικού υπαλλήλου που κατηγορείται για 4 πυρκαγιές

Την Παρασκευή (29/08/25) θα απολογηθεί ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος στην Παλλήνη, ο οποίος συνελήφθη βάση εντάλματος για την κατηγορία του εμπρησμού από τον οποίο θα μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή ξένα πράγματα, κατ´εξακολούθηση.

Κατά την κατηγορία ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος φέρεται να είναι υπαίτιος για τέσσερις πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, μέσα σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων από κρίσιμες δομές: το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, το ΚΔΑΠ ΑμΕΑ Παλλήνης και τη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Από την έρευνα προέκυψε ότι φέρεται να έβαζε τις φωτιές εν ώρα υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, εργαζόταν ως οδηγός οχήματος που μεταφέρει παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Δήμο Παλλήνης από τις 14.00 έως τις 21.00. Στο μεσοδιάστημα είχε ένα κενό λίγων ωρών, κατά το οποίο κατηγορείται ότι έβαζε φωτιές. Ως προς το κίνητρό του, η Πυροσβεστική θεωρεί ότι πρόκειται για πυρομανή. Δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι μπορεί να το έκανε για να εκδικηθεί κάποιον ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.