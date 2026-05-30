Καιρός Αγίου Πνεύματος: Λιακάδα, ζέστη και θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου – Απογευματινές μπόρες όλη την εβδομάδα

Αυξημένη είναι η κίνηση από την Παρασκευή (29.5.26) στις εθνικές οδούς της Αθήνας, καθώς πολλοί είναι οι Αθηναίοι που επέλεξαν να φύγουν από την πόλη για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος μιας και ο καιρός θα είναι ιδανικός για μια σύντομη εξόρμηση. Μάλιστα, όλα δείχνουν πως το καλοκαίρι ήρθε για να μείνει, αν και οι ανοιξιάτικες μπόρες θα εξακολουθήσουν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και γενικά αίθριο καιρό θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 32 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, το μεσημέρι και το απόγευμα δεν θα λείψουν οι μπόρες κυρίως σε ορεινές και βόρειες ηπειρωτικές περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκδρομείς του Σαββάτου θα ταξιδέψουν με καλό καιρό και λιακάδα, ενώ και την Κυριακή 31 Μαΐου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Από το μεσημέρι και μετά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία θα αγγίξει τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με καλό καιρό η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά τμήματα, όπου αναμένονται τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

Η πρόγνωση για την Τρίτη

Την Τρίτη 2 Ιουνίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στη βόρεια και βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, χωρίς σημαντικές μεταβολές.