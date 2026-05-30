Ελλάδα

Καιρός Αγίου Πνεύματος: Λιακάδα, ζέστη και θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου – Απογευματινές μπόρες όλη την εβδομάδα

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται να κυλήσει με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για μετακινήσεις και μίνι εκδρομές
liakada
EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αυξημένη είναι η κίνηση από την Παρασκευή (29.5.26) στις εθνικές οδούς της Αθήνας, καθώς πολλοί είναι οι Αθηναίοι που επέλεξαν να φύγουν από την πόλη για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος μιας και ο καιρός θα είναι ιδανικός για μια σύντομη εξόρμηση. Μάλιστα, όλα δείχνουν πως το καλοκαίρι ήρθε για να μείνει, αν και οι ανοιξιάτικες μπόρες θα εξακολουθήσουν να κάνουν την εμφάνισή τους. 

Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και γενικά αίθριο καιρό θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 32 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, το μεσημέρι και το απόγευμα δεν θα λείψουν οι μπόρες κυρίως σε ορεινές και βόρειες ηπειρωτικές περιοχές.

Οι εκδρομείς του Σαββάτου θα ταξιδέψουν με καλό καιρό και λιακάδα, ενώ και την Κυριακή 31 Μαΐου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Από το μεσημέρι και μετά στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία θα αγγίξει τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

 

Με καλό καιρό η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά τμήματα, όπου αναμένονται τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

Η πρόγνωση για την Τρίτη

Την Τρίτη 2 Ιουνίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στη βόρεια και βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
63
61
59
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΟΠΕΚΕΠΕ – Επιχείρηση «Θερισμός»: Το ελληνικό FBI αποκάλυψε πέντε σπείρες με 1.151 κατηγορούμενους και λεία πάνω από 17 εκατ. ευρώ
Ένα από τα κυκλώματα κινούνταν σε πολλές περιοχής της Κρήτης, ενώ δύο κυκλώματα με «έδρα» τη Μακεδονία, είχαν απλώσει τα «πλοκάμια» τους έως την Κρήτη, την Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Ήπειρο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πρώην γαμπρό του - «Έπεσε και χτύπησε» ισχυρίζεται ο 38χρονος
Μετά την επίθεση ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε εσπευσμένα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή
Επίθεση στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
Ανανεώθηκε πριν 10 λεπτά
6
Newsit logo
Newsit logo