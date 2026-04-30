Πανσέληνος Μαΐου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» στον ουρανό

Ο Μάιος του 2026 έχει μια μικρή ιδιορρυθμία: χωράει δύο πανσελήνους.

Η πρώτη έρχεται την 1η Μαΐου και είναι αυτή που έχει μείνει γνωστή ως «Φεγγάρι των Λουλουδιών».

Η δεύτερη εμφανίζεται στις 31 Μαΐου. Το ότι υπάρχουν δύο πανσέληνοι μέσα στον ίδιο μήνα είναι αυτό που ονομάζεται «Blue Moon».

Δεν υπάρχει κάποιο μυστήριο πίσω από αυτό. Ο σεληνιακός κύκλος κρατά περίπου 29,5 ημέρες, οπότε μερικές φορές «χωράνε» δύο πανσελήνοι στο ίδιο ημερολογιακό πλαίσιο.

Το αποτέλεσμα είναι καθαρά θέμα συγχρονισμού, όχι κάτι σπάνιο με την έννοια του εντυπωσιακού φαινομένου στον ουρανό.

Η πανσέληνος της 1ης Μαΐου 2026 κορυφώνεται στις 19:23 (ώρα Ελλάδας). Την ίδια ημέρα, στην Αθήνα, η Σελήνη ανατέλλει περίπου στις 20:09 και δύει το επόμενο πρωί γύρω στις 06:31.

Η δεύτερη πανσέληνος, στις 31 Μαΐου 2026, κορυφώνεται στις 06:45 (ώρα Ελλάδας). Το βράδυ της ίδιας ημέρας, η Σελήνη ανατέλλει περίπου στις 20:36 και δύει το πρωί της 1ης Ιουνίου γύρω στις 06:10.

Το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» της 1ης Μαΐου είναι απλώς η πανσέληνος που πέφτει στην περίοδο της ανοιξιάτικης ανθοφορίας.

Η ονομασία προέρχεται από παλαιότερες παραδόσεις και δεν αλλάζει κάτι στην όψη της Σελήνης. Θα φαίνεται όπως κάθε άλλη πανσέληνος. Πλήρης, φωτεινή, χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις.

Η δεύτερη πανσέληνος παίρνει τον τίτλο «Blue Moon» για καθαρά ημερολογιακούς λόγους. Το φεγγάρι δεν γίνεται μπλε, ούτε συμβαίνει κάτι διαφορετικό οπτικά.

Αν κάποιος τη δει χωρίς να γνωρίζει τη συγκυρία, δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσει ότι πρόκειται για «δεύτερη» πανσέληνο.

Στην Ελλάδα, και τις δύο ημερομηνίες, η Σελήνη θα είναι ορατή όλη τη νύχτα, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και η φωτορύπανση.