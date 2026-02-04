ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

Στην Ελλάδα πρόκειται να μεταφερθεί μέσα στην ημέρα ο τρίτος τραυματίας από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας και κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Η κατάσταση της υγείας του οπαδού του ΠΑΟΚ μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία κρίνεται σταθερή, ενώ οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ακόμη και σήμερα η διαδικασία αερομεταφοράς του στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με πηγές από την ελληνική πρεσβεία που μετέδωσε το Mega.

Ο τραυματίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος και η διακομιδή του θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρές ιατρικές προϋποθέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε καταπόνηση της κατάστασής του.

Μετά το τροχαίο ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, η οποία αφορούσε τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης και την αντιμετώπιση οιδήματος.