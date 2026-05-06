Καρέ καρέ η εισβολή του ελληνικού FBI σε σπίτια σπείρας που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από 3 εκατ. ευρώ η λεία

Βίντεο ντοκουμέντο από την έφοδο του ελληνικού FBI σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, με στόχο το «ξεδόντιασμα» συμμορίας που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΕΛΑΣ, πάνοπλοι αστυνομικοί προχώρησε σε εισβολές σε σπίτια υπόπτων, σπάζοντας πόρτες και αιφνιδιάζοντας τα μέλη της συμμορίας που παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ.

Τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες λέγοντας πως εργάζονται στον ΔΕΔΔΗΕ και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και διάφορες δικαιολογίες και κυρίως από ηλικιωμένους.

Η συμμορία είχε ομάδες που κινούνταν σε όλη την Αττική για να εισπράττουν χρήματα από τους πολίτες που είχαν πέσει στην παγίδα τους.

Παράλληλα άλλαζαν κάθε δυο ημέρες τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν, ενώ περισσότερες από χίλιες κάρτες κινητής τηλεφωνίας ήταν δηλωμένα σε ονόματα Πακιστανών.

Χαρακτηριστικό είναι πως μόνο σε ένα άτομο είχαν δηλωθεί πάνω από  500 κάρτες!

Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ενώ οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης.

Το όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο τα χρήματα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα αναζητούνται.

