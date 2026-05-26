Παρασκευάς Άντζας: «Μέσα σε 7 μήνες τον καθάρισε η αρρώστια, από στενοχώρια το έπαθε», ραγίζει καρδιές η μητέρα του

Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας του Παρασκευά Άντζα, o οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Δευτέρα (25.5.26) σε ηλικία 49 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με τρεμάμενη φωνή η μητέρα του Παρασκευά Άντζα μίλησε στην «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο STAR για τη μεγάλη μάχη που έδωσε ο γιος της με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα). Ο Παρασκευάς Άντζας συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας, ενώ ήταν και ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς που ανέδειξε η γενιά του, φορώντας και τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου σε 26 αναμετρήσεις.

«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Πώς του έτυχε αυτό το πράγμα; Τι ήταν αυτό που το βρήκε; Το καθάρισε σε επτά μήνες», ανέφερε με λυγμούς η μητέρα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

«Από τότε που αρρώστησε το παιδί μου, εγώ δεν έχω σταματήσει να κλαίω, γιατί μου λένε να μην κλαίω, να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο θα κάνω; Αυτό ήταν το παιδί μου κι έφυγε», τόνισε.

«Ήταν ένα παιδί διαμάντι, πάρα πολύ καλό παιδί. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Τα παιδιά του τα αγαπούσε, έδινε και την ψυχή του, αν και ήταν χωρισμένος. Από στεναχώρια το έπαθε αυτό το πράγμα», είπε η μητέρα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Η μητέρα του Παρασκευά Άντζα έχει δύο ακόμα παιδιά, ενώ όλη της η προσοχή τώρα και η αγάπη θα στραφεί στα τρία εγγονάκια της που έμειναν χωρίς τον πατέρα τους.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη (26.05.2026) στις 17:00 στο Μοναστηράκι Δράμας. Το «παρών» θα δώσουν συγγενείς, φίλοι και ασφαλώς άνθρωποι του ποδοσφαίρου.