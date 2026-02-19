Παρνασσός: Δύο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν και χάθηκαν στο βουνό – Επιχείρηση για τη διάσωσή τους

Συναγερμός έχει σημάνει από σήμερα το απόγευμα (19/2/2026) στον Παρνασσό, αφού δύο ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της ομίχλης και έχουν χαθεί.

Οι δύο ορειβάτες στον Παρνασσό, φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους, αφού έχουν επικοινωνήσει με τις αρχές που προσπαθούν να τους εντοπίσουν.

Οι ορειβάτες φαίνεται ότι χάθηκαν στην τοποθεσία Γεροντόβραχος καθώς αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της πυκνής ομίχλης.

Σύμφωνα με το lamiareport, τα δύο άτομα είναι ηλικίας 47 και 44 ετών και αναζήτησαν βοήθεια γύρω στις 18:50 και αφού στάθηκε αδύνατο να βρουν μονοπάτι γυρισμού.

Για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους, έχουν κινητοποιηθεί άνδρες της 7ης και της 8ης ΕΜΑΚ (Λαμία και Λάρισα αντίστοιχα), της Π.Υ. Λιβαδειάς, με συνολικά 13 άτομα, καθώς και τρεις εθελοντικές οργανώσεις με 16 άτομα, που γνωρίζουν την περιοχή ως το παλιό χιονοδρομικό κέντρο και το καταφύγιο Δέφνερ.

Το βουνό στη συγκεκριμένη περιοχή έχει πλούσιο χιόνι και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες ειδικά όταν πέσει ο ήλιος.