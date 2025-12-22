Ελλάδα

Πάτρα: 40χρονος και 18χρονος πλάκωσαν στο ξύλο με ρόπαλα 25χρονο – Μία σύλληψη

Ο 18χρονος αναζητείται από την αστυνομία, ενώ ο 40χρονος συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό επεισόδιο απασχολεί τις τελευταίες ώρες, τις αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Ένας 40χρονος με έναν 18χρονο επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με ρόπαλα έναν 25χρονο τη Δευτέρα (22.12.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη, από κοινού με έναν 18χρονο που αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τα χέρια τους και με ξύλινα ρόπαλα σε 25χρονο στην Πάτρα.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για «παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη» και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών.

Ελλάδα
