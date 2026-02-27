Ελλάδα

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός διασώστη του ΕΚΑΒ – Μεθυσμένος τον χτύπησε την στιγμή που έδινε τις πρώτες βοήθειες

Κατέθεσε μήνυση για ξυλοδαρμό ο διασώστης
περιπολικό
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Άγριος ξυλοδαρμός με θύμα έναν διασώστη του ΕΚΑΒ, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (26.02.2026) στην Πάτρα, με αποτέλεσμα δράστης και θύμα να καταλήξουν στο αστυνομικό τμήμα.

Ο ξυλοδαρμός έγινε στην Αγία Τριάδα στην Πάτρα, όταν ο διασώστης κλήθηκε σε καφενείο της περιοχής. Τότε μεθυσμένος άνδρας του επιτέθηκε, τη στιγμή που το θύμα έδινε τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσε και περιπολικό της αστυνομίας. Θύμα και δράστης κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου ο διασώστης υπέβαλε μήνυση για ξυλοδαρμό.

Ελλάδα
5
