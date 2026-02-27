Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός διασώστη του ΕΚΑΒ – Μεθυσμένος τον χτύπησε την στιγμή που έδινε τις πρώτες βοήθειες

Άγριος ξυλοδαρμός με θύμα έναν διασώστη του ΕΚΑΒ, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (26.02.2026) στην Πάτρα, με αποτέλεσμα δράστης και θύμα να καταλήξουν στο αστυνομικό τμήμα.

Ο ξυλοδαρμός έγινε στην Αγία Τριάδα στην Πάτρα, όταν ο διασώστης κλήθηκε σε καφενείο της περιοχής. Τότε μεθυσμένος άνδρας του επιτέθηκε, τη στιγμή που το θύμα έδινε τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσε και περιπολικό της αστυνομίας. Θύμα και δράστης κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου ο διασώστης υπέβαλε μήνυση για ξυλοδαρμό.