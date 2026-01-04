Ελλάδα

Πάτρα: «Αν δεν φροντίσει ο νόμος θα φροντίσω εγώ» ξεσπά η μητέρα του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου

«Αν δεν φροντίσει ο νόμος θα φροντίσω εγώ για το παιδί μου που το έχω ένα και σας το ορκίζομαι», λέει η μάνα του 30χρονου που μετά από θανάσιμα χτυπήματα έχασε την ζωή του σήμερα τα ξημερώματα της Κυριακής (4.1.26) έξω από κλαμπ στην Πάτρα

Όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες όταν δύο παρέες για ασήμαντους λόγους διαφώνησαν έντονα και πιάστηκαν στα χέρια σε νυχτερινό μαγαζί της Πάτρας.

Κατα την διάρκεια της συμπλοκής ο 30χρονος δέχτηκε σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και εκεί κατέληξε. 

Η μητέρα του 30χρονου δεν μπορεί να  πιστέψει ότι έχασε το μοναδικό της παιδί και ξεσπάει για τον άδικο χαμό του.

«Αν δεν φροντίσει ο νόμος θα φροντίσω εγώ. Για το παιδί μου που το έχω ένα. Σας το ορκίζομαι. Και είναι ρατσισμός γιατί όταν πηγαίνουν εκεί μέσα λαϊκοί δεν τους βγάζουν έξω όταν πηγαίνουν έξω τους βγάζουν και τους δίνουν ξύλο», λέει η μητέρα του 30χρονου. 

Οργισμένοι παραμένουν και οι συγγενείς του 30χρονου Κώστα όπως φωνάζουν και ζητούν δικαιοσύνη για τον δικό τους άνθρωπο. Άμεσα οι γιατροί ειδοποίησαν την Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις, καθώς η παρέα των 3 δραστών φέρονται πως είναι άνθρωποι της νύχτας, γνωστοί στην ΕΛΑΣ και έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Παράλληλα με τις έρευνες, η Αστυνομία έχει λάβει μέτρα για τυχόν αντίποινα, ενώ η παρέα του θύματος έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια όπου και δίνουν κατάθεση

