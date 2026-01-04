Πάτρα: Νεκρός 30χρονος μετά από ξυλοδαρμό – Τον χτύπησαν μέχρι θανάτου για μία παρεξήγηση

Νεκρός έπεσε 30χρονος στην Πάτρα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε κέντρο διασκέδασης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (04.01.2026) όταν 2 παρέες που διασκέδαζαν σε γνωστό κέντρο της Πάτρας, παρεξηγήθηκαν για ασήμαντη αφορμή. Πολύ γρήγορα τα αίματα άναψαν, με αποτέλεσμα ο 30χρονος να πέσει θύμα ξυλοδαρμού.

Τα χτυπήματα που δέχθηκε ήταν βαρύτατα και έτσι, λίγη ώρα μετά, άφησε την τελευταία του πνοή.

Όταν η παρέα που τον χτύπησε συνειδητοποίησε την σοβαρότητα της κατάστασης, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Πάτρας και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Αν και οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον σώσουν, ο 30χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας φίλος του, έχοντας πιο ελαφρά τραύματα.

Άμεσα οι γιατροί ειδοποίησαν την Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις, καθώς η παρέα των 3 δραστών φέρονται πως είναι άνθρωποι της νύχτας, γνωστοί στην ΕΛΑΣ και έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα με τις έρευνες, η Αστυνομία έχει λάβει μέτρα για τυχόν αντίποινα, ενώ η παρέα του θύματος έχει μεταφερθεί στην Ασφάλεια όπου και δίνουν κατάθεση.

Πληροφορίες από tempo24.news