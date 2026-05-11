Ελλάδα

Εξαφάνιση 52χρονου στην Τρίπολη, η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μπλε σκούρα παπούτσια και έφερε μαζί του πράσινο σακίδιο
Ο Χρήστος Γκοργκόλης
Ο Χρήστος Γκοργκόλης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός στην Τρίπολη Αρκαδίας μετά την εξαφάνιση του Χρήστου (ον.) Γκοργκόλη (επ.), 52 ετών. Με ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού» γνωστοποίησε τη Δευτέρα  (03.05.2026).

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, αναφέρει ότι ο 52χρονος Χρήστος (ον.) Γκοργκόλης (επ.), αγνοείται. Άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Έχει ύψος 1.70 μ., είναι εύσωμος, έχει γκρι μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μπλε σκούρα παπούτσια και έφερε μαζί του πράσινο σακίδιο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
74
74
69
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo