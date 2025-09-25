Πάτρα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς – Η επίθεση έξω από το ξενοδοχείο

Μπορεί να έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την γυναικοκτονία στην Πάτρα με θύμα την 41χρονη Γαρυφαλλιά, ωστόσο η απώλειά της αποτελεί «ανοιχτή πληγή» για τους συγγενείς και τους φίλους της αδικοχαμένης γυναίκας.

Καρτέρι θανάτου είχε στήσει ο 50χρονος τότε σύντροφος της Γαρυφαλλιάς, ο οποίος τελικά ήταν εκείνος που τη στέρησε τη ζωή. Η γυναικοκτονία που συνέβη έξω από ξενοδοχείο την Πάτρα, είχε «παγώσει» το πανελλήνιο, αφού είχε συμβεί τον Νοέμβριο του 2024, λίγους μήνες από την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα στους Αγίους Αναργύρους.

Η 41χρονη Γαρυφαλλιά είχε υποστεί άγριο ξυλοδαρμό από τον 50χρονο, ο οποίος αρνούνταν κατηγορηματικά ότι ισχύει, και λίγες μέρες αργότερα υπέκυψα στα βαρύτατα τραύματά της.

Οι βασικοί ισχυρισμοί του 50χρονου συντρόφου της κατόπιν των φωτογραφικών ντοκουμέντων που εξασφάλισε το Live News, καταρρίπτονται και δείχνουν ένα μέρος από την ωμή βία που άσκησε στην 41χρονη, πριν από περίπου ένα χρόνο στην Πάτρα.

Ο κατηγορούμενος που έλεγε τότε πως ποτέ δεν άσκησε βία, φαίνεται να χτυπάει στο κεφάλι την άτυχη 41χρονη. Στη συνέχεια την κλωτσάει στη μέση και αμέσως μετά να την πιάνει από τα μαλλιά. Στο τέλος φαίνεται να στέκεται από πάνω της, με παγερό ύφος, όσο εκείνη πάλευε να κρατηθεί στη ζωή.

Μάλιστα, σε λίγες μέρες, στις 10 Οκτωβρίου ξεκινάει η δίκη της υπόθεσης με την αδερφή της Γαρυφαλλιάς να ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο της 41χρονης.

Το χρονικό

Ήταν 3 Νοεμβρίου 2024, όταν ο 50χρονος σύντροφος της Γαρυφαλλιάς την ξυλοκόπησε βάναυσα μπροστά από είσοδο ξενοδοχείου στην Πάτρα. Εκείνος ορκιζόταν ότι δεν χτύπησε την 41χρονη, και πως δεν ήθελε να της κάνει κακό.

«Δεν την χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Την συνάντησα και τσακωθήκαμε. Κάποια στιγμή την έσπρωξα και έπεσε κάτω», είχε ισχυριστεί.

Στο νοσοκομείο όπου την μετέφερε, είπε πως την βρήκε τραυματισμένη και ευαισθητοποιήθηκε: «Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα φύγει από το σπίτι και θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να την βρω, χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα τσακωθούμε. Μου επιτέθηκε πρώτη και την έσπρωξα».

Εννιά μέρες μετά την επίθεση, η Γαρυφαλλιά που είχε μεταφερθεί από την Πάτρα στο ΚΑΤ της Αθήνας, υπέκυψε στα τραύματα που της προκάλεσε ο 50χρονος. Η οικογένεια μέσα στον πόνο της, πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων της, για να σωθούν ζωές.

Η αδερφή της Γαρυφαλλιάς έχει δηλώσει σίγουρη, πως αν όλοι εκείνοι που είχαν δει την κακοποίηση και με παθητικότητα προσποιούνταν ότι δεν ήξεραν τα όσα περνούσε η Γαρυφαλλιά, μένοντας απαθείς, αδιάφοροι και απλοί παρατηρητές, είχαν μιλήσει έγκαιρα σήμερα η αδερφή της, θα ζούσε.

Η Γαρυφαλλιά, δεν είχε ζητήσει βοήθεια από κανέναν για να την σώσει από τον εφιάλτη που βίωνε. Μόνη και φοβισμένη, σε ένα σπίτι που για την ίδια όπως φαίνεται, είχε εξελιχθεί σε κολαστήριο.

Ελάχιστοι γνώριζαν πως ο 50χρονος σήμερα κατηγορούμενος είχε κατηγορηθεί για επιθέσεις και ξυλοδαρμούς από την πρώην σύντροφό του. Όταν χώρισαν μάλιστα, υποχρεώθηκε να βλέπει το παιδί, πάντα μπροστά σε τρίτους.

Ο κατηγορούμενος έκανε σχέση με τη Γαρυφαλλιά, με τους καυγάδες και τα σοβαρά επεισόδια να πληθαίνουν στο πέρασμα του χρόνου. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και το όνομα της Γαρυφαλλιάς προστέθηκε στη μαύρη λίστα γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια του κακοποιητή τους.