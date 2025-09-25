Ελλάδα

Πάτρα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς – Η επίθεση έξω από το ξενοδοχείο

Συγκλονίζουν οι εικόνες αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της 41χρονης Γαρυφαλλιάς που δολοφονήθηκε πριν 1 χρόνο στην Πάτρα - Σε λίγες μέρες ξεκινά η δίκη για την γυναικοκτονία
Πάτρα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς – Η επίθεση έξω από το ξενοδοχείο

Μπορεί να έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την γυναικοκτονία στην Πάτρα με θύμα την 41χρονη Γαρυφαλλιά, ωστόσο η απώλειά της αποτελεί «ανοιχτή πληγή» για τους συγγενείς και τους φίλους της αδικοχαμένης γυναίκας.

Καρτέρι θανάτου είχε στήσει ο 50χρονος τότε σύντροφος της Γαρυφαλλιάς, ο οποίος τελικά ήταν εκείνος που τη στέρησε τη ζωή. Η γυναικοκτονία που συνέβη έξω από ξενοδοχείο την Πάτρα, είχε «παγώσει» το πανελλήνιο, αφού είχε συμβεί τον Νοέμβριο του 2024, λίγους μήνες από την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα στους Αγίους Αναργύρους.

Η 41χρονη Γαρυφαλλιά είχε υποστεί άγριο ξυλοδαρμό από τον 50χρονο, ο οποίος αρνούνταν κατηγορηματικά ότι ισχύει, και λίγες μέρες αργότερα υπέκυψα στα βαρύτατα τραύματά της.

Οι βασικοί ισχυρισμοί του 50χρονου συντρόφου της κατόπιν των φωτογραφικών ντοκουμέντων που εξασφάλισε το Live News, καταρρίπτονται και δείχνουν ένα μέρος από την ωμή βία που άσκησε στην 41χρονη, πριν από περίπου ένα χρόνο στην Πάτρα.

Ο κατηγορούμενος που έλεγε τότε πως ποτέ δεν άσκησε βία, φαίνεται να χτυπάει στο κεφάλι την άτυχη 41χρονη. Στη συνέχεια την κλωτσάει στη μέση και αμέσως μετά να την πιάνει  από τα μαλλιά. Στο τέλος φαίνεται να στέκεται από πάνω της, με παγερό ύφος, όσο εκείνη πάλευε να κρατηθεί στη ζωή.

Μάλιστα, σε λίγες μέρες, στις 10 Οκτωβρίου ξεκινάει η δίκη της υπόθεσης με την αδερφή της Γαρυφαλλιάς να ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο της 41χρονης.

Το χρονικό

Ήταν 3 Νοεμβρίου 2024, όταν ο 50χρονος σύντροφος της Γαρυφαλλιάς την ξυλοκόπησε βάναυσα μπροστά από είσοδο ξενοδοχείου στην Πάτρα. Εκείνος ορκιζόταν ότι δεν χτύπησε την 41χρονη, και πως δεν ήθελε να της κάνει κακό. 

«Δεν την χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Την συνάντησα και τσακωθήκαμε. Κάποια στιγμή την έσπρωξα και έπεσε κάτω», είχε ισχυριστεί.

Στο νοσοκομείο όπου την μετέφερε, είπε πως την βρήκε τραυματισμένη και ευαισθητοποιήθηκε: «Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα φύγει από το σπίτι και θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να την βρω, χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα τσακωθούμε. Μου επιτέθηκε πρώτη και την έσπρωξα».

Εννιά μέρες μετά την επίθεση, η Γαρυφαλλιά που είχε μεταφερθεί από την Πάτρα στο ΚΑΤ της Αθήνας, υπέκυψε στα τραύματα που της προκάλεσε ο 50χρονος. Η οικογένεια μέσα στον πόνο της, πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων της, για να σωθούν ζωές.

Η αδερφή της Γαρυφαλλιάς έχει δηλώσει σίγουρη, πως αν όλοι εκείνοι που είχαν δει την κακοποίηση και με παθητικότητα προσποιούνταν ότι δεν ήξεραν τα όσα περνούσε η Γαρυφαλλιά, μένοντας απαθείς, αδιάφοροι και απλοί παρατηρητές, είχαν μιλήσει έγκαιρα σήμερα η αδερφή της, θα ζούσε.

Η Γαρυφαλλιά, δεν είχε ζητήσει βοήθεια από κανέναν για να την σώσει από τον εφιάλτη που βίωνε. Μόνη και φοβισμένη, σε ένα σπίτι που για την ίδια όπως φαίνεται, είχε εξελιχθεί σε κολαστήριο.

Ελάχιστοι γνώριζαν πως ο 50χρονος σήμερα κατηγορούμενος είχε κατηγορηθεί για επιθέσεις και ξυλοδαρμούς από την πρώην σύντροφό του. Όταν χώρισαν μάλιστα, υποχρεώθηκε να βλέπει το παιδί, πάντα μπροστά σε τρίτους.

Ο κατηγορούμενος έκανε σχέση με τη Γαρυφαλλιά, με τους καυγάδες και τα σοβαρά επεισόδια να πληθαίνουν στο πέρασμα του χρόνου. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και το όνομα της Γαρυφαλλιάς προστέθηκε στη μαύρη λίστα γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια του κακοποιητή τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δικηγόροι για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι - «Δεν θα επιφέρει καθυστέρηση της δίκης για τα Τέμπη»
Η εκταφή του Ντένις Ρούτσι, «άπτεται του βασικού πυρήνα των διαχρονικών οικουμενικών, πανανθρώπινων, ηθικών αξιών», αναφέρει η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, θύμα των Τεμπών
Μπαμπασίδης κατά Τυχεροπούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – « Δεν παρέδιδε το ερμάριο με τα έγγραφα των έλεγχων, το ανοίξαμε με αλυσοπρίονο»
«Μέσα στην ντουλάπα βρέθηκαν 13 ιεραρχικές προσφυγές» είπε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για την Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου και ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Κυριάκος Μπαμπασίδης
Πιθανόν την Παρασκευή η απάντηση στο αίτημα Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του και τον έλεγχο DNA
Νέα αιτήματα εκταφής για τα θύματα των Τεμπών - Την Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η απόφαση για τις τοξικολογικές έρευνες που θα δείξουν την αιτία θανάτου του Ντένις Ρούτσι
Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, στην τραγωδία στα Τέμπη
Οι νομικές κινήσεις της οικογένειας Λαιμού και το παρόμοιο περιστατικό με την Μαρίσσα - «Θα μπορούσα να είμαι στη θέση της»
Μπορεί να έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τον χαμό της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο και οι αρχές δεν έχουν αποσαφηνίσει τα αίτια, με αποτέλεσμα η οικογένεια Λαιμού διορίσει δικηγόρους για την υπόθεση
Η Μαρίσσα Λαιμού
3
Newsit logo
Newsit logo