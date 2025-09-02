Πάτρα: Γιος γνωστού Πατρινού μουσικού, ο 27χρονος δικυκλιστής που έπεσε θύμα τροχαίου δυστυχήματος

Ο τραγικός θάνατος του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα στην Πάτρα, μετά από τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα σήμερα (02/09/2025) στην εθνική οδό, κοντά στην οδό Αμερικής, συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Η μοτοσικλέτα του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα, γιος του γνωστού Πατρινού μουσικού και φωτογράφου, Νίκου Λιόπετα, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που έκανε αναστροφή σε κενή λωρίδα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ναυτικός στο επάγγελμα, δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news.

Ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε αρχικά το σημείο, προκαλώντας ανθρωποκυνηγητό από την Ελληνική Αστυνομία.

Λίγη ώρα αργότερα, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα και να ακινητοποιήσουν τον οδηγό στην περιοχή του Ρίου.

Ο ίδιος προσήχθη στην Τροχαία, όπου φέρεται να υποστήριξε ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά κατευθυνόταν στο Νοσοκομείο του Ρίου καθώς ήταν και ο ίδιος τραυματίας.