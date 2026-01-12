Ελλάδα

Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας

Ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματεύεται με τη γυναίκα
πάτρα
Η γυναίκα κάθεται στην άκρη της ταράτσας / Φωτό thebest.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Πάτρας (12/1/2026) καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας.

Για το συμβάν στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου επί της οδού Γαμβέτα και Αστιγγος στην Πάτρα, έχουν ειδοποιηθεί αστυνομία και πυροσβεστική και η γυναίκα κάθεται στην άκρη της ταράτσας.

Σύμφωνα με το thebest.gr, ο χώρος έχει οριοθετηθεί και έχει αναπτυχθεί στρώμα σε περίπτωση που πέσει γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, η κοπέλα υποστηρίζει ότι της έκαναν έξωση από το σπίτι που έμενε, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

πάτρα
Η πυροσβεστική στο σημείο του συμβάντος / thebest.gr
Το σημείο στο οποίο βρίσκεται η γυναίκα
Το σημείο στο οποίο βρίσκεται η γυναίκα / Φωτό thebest.gr

Ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματεύεται με τη γυναίκα, η οποία έχει σκαρφαλώσει σε τοιχίο ταράτσας.

Ελλάδα
