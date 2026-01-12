Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Πάτρας (12/1/2026) καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας.

Για το συμβάν στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου επί της οδού Γαμβέτα και Αστιγγος στην Πάτρα, έχουν ειδοποιηθεί αστυνομία και πυροσβεστική και η γυναίκα κάθεται στην άκρη της ταράτσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το thebest.gr, ο χώρος έχει οριοθετηθεί και έχει αναπτυχθεί στρώμα σε περίπτωση που πέσει γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, η κοπέλα υποστηρίζει ότι της έκαναν έξωση από το σπίτι που έμενε, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματεύεται με τη γυναίκα, η οποία έχει σκαρφαλώσει σε τοιχίο ταράτσας.