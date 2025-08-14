Πάτρα: «Μπράβο λεβέντη μου» φώναζαν στον 25χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του γηροκομείου

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών οδηγήθηκε την Πέμπτη (14/8/25) ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη μία μέρα πριν, στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, για υπόθεση εμπρησμού.

Μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα, παραπέμφθηκε στον ανακριτή Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί μεθαύριο Σάββατο. Ο 25χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε γίνει αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Ωστόσο κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ήταν συγκεντρωμένοι συγγενείς -κατά πληροφορίες- του 25χρονου, που μόλις τον αντίκρισαν άρχισαν να χειροκροτούν.

Μία γυναίκα ακούστηκε να φωνάζει: «Μπράβο λεβέντη μου»!

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σημειώνεται ότι ο 19χρονος και ο 27χρονος που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία για την υπόθεση εμπρησμού στην περιοχή των Συχαινών, πρόκειται να απολογηθούν την προσεχή Κυριακή στον ανακριτή, μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν το απόγευμα. Νωρίτερα, είχε προκληθεί μεγάλη ένταση κατά την έξοδό τους από τα δικαστήρια, με το συγκεντρωμένο πλήθος να τους βρίζει και να τους φωνάζει «κάψατε όλη την Πάτρα».