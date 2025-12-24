Συμβαίνει τώρα:
Πάτρα: Παιδιά πήγαν να πουν τα κάλαντα και ζήτησαν να πληρωθούν μέσω IRIS

Μαθητές κάθε ηλικίας ήταν από νωρίς στους δρόμους, για να πουν τα κάλαντα σε σπίτια και επιχειρήσεις
κάλαντα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Για τα παραδοσιακά κάλαντα ξεχύθηκαν παιδιά κάθε ηλικίας στους δρόμους της χώρας και συγκεκριμένα της Πάτρας γεμίζοντας με χαμόγελα αλλά και τους παραδοσιακούς ήχους από τα τριγωνάκια τις γειτονιές. Η φετινή «καινοτομία» βέβαια ήταν ότι κάποια παιδιά ζητούσαν να πληρωθούν μέσω…. IRIS.

Παρά τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων (24/12/2025), αρκετά ήταν τα παιδιά που βγήκαν να ψάλουν τα κάλαντα στην Πάτρα για να βγάλουν το χαρτζιλίκι τους. Απ’ ότι φαίνεται όμως πολλοί δεν ήθελαν μετρητά.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα στην Πάτρα, όπου μαθητές κάθε ηλικίας ήταν από νωρίς στους δρόμους, για να πουν τα κάλαντα σε σπίτια και επιχειρήσεις με τον τρόπο πληρωμής που προτιμούσαν να ήταν μέσω IRIS.

Σύμφωνα μάλιστα με δύο μαθητές, που μίλησαν στην κάμερα του Star: «Μας έβαλαν τα χρήματα, δύο φορές νομίζω, με IRIS. Τσεκάραμε εάν μπήκαν, και εάν δεν, δεν θα φεύγαμε».

 

Για όσους δεν ξέρουν, το IRIS (IRIS Payments) είναι ένα διατραπεζικό σύστημα άμεσων πληρωμών στην Ελλάδα, που επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων απευθείας από λογαριασμό τράπεζας σε άλλο λογαριασμό ίδιας ή διαφορετικής τράπεζας (Account to Account), χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού ή ΑΦΜ, ή με σάρωση QR code.

Ελλάδα
