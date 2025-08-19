Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος για την φωτιά στο Γηροκομειό

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί που φέρεται να εμπλέκονται στην καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα, στην περιοχή Γηροκομειό της Πάτρας.

Οι δύο άνδρες, ένας 25χρονος και ένας 21χρονος οδηγούνται στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, για την φωτιά που κατέκαψε τις περιοχές γύρω από την Πάτρα.

Ο 25χρονος παρέμεινε και απολογούταν για τέσσερις ώρες και στη συνέχεια ακολούθησε ο 21χρονος.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, μετά από έρευνες της αστυνομίας, καθώς φέρεται να είναι εκείνος που προκάλεσε τη φωτιά. Ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο, εμφανίστηκε χθες Δευτέρα 18.8.2025 στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Ανακρίτρια έκρινε πως ο 21χρονος είναι ύποπτος φυγής, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Ο νεαρός συνελήφθη άμεσα και του αποδόθηκε κατηγορία για εμπρησμό από κοινού με τον 25χρονο.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα δείχνουν τους δύο νεαρούς να μοιράζουν νερά σε πολίτες την ώρα της φωτιάς και έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τους συνηγόρους υπεράσπισης του 21χρονου να κάνουν λόγο για «παράδοξη» σύλληψη, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε αυτοβούλως και παρέδωσε την ταυτότητά του.

Υπενθυμίζεται ότι πλέον, ο εμπρησμός από πρόθεση αντιμετωπίζεται ως βαρύ κακούργημα, με ποινές που δεν αναστέλλονται. Σε περίπτωση θανάτων, επιβάλλεται μόνο ισόβια κάθειρξη, με δυνατότητα αποφυλάκισης μετά από 18 χρόνια, αντί για το μέγιστο των 6 ετών της προηγούμενης νομοθεσίας.

Ακόμη και για ανθρωποκτονία από αμέλεια με πολλά θύματα, η ποινή φθάνει τα 10 χρόνια, έναντι 5 στο παρελθόν. Η μεταρρύθμιση του 2024 αύξησε επίσης τη μέγιστη ποινή κάθειρξης από 15 σε 20 χρόνια και περιόρισε τις δυνατότητες αναστολής και αποφυλάκισης υπό όρους.