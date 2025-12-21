Πάτρα: Σπείρα με «μπροστάρισσα» γυναίκα εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

Ακόμη μία εγκληματική οργάνωση κατάφερε να εξαλείψει η ΕΛΑΣ στην Πάτρα με τα μέλη της μέσα από τηλεφωνικές απάτες να έχουν κλέψει πάνω από 120.000 ευρώ.

Τα μέλη της οργάνωσης έβρισκαν τα θύματά τους και αναφέροντας ψευδή γεγονότα, ως επί το πλείστον ψεύτικα τροχαία ατυχήματα στα οποία εμπλέκονταν συγγενικά τους πρόσωπα, τους αποσπούσαν χρήματα, λίρες και άλλα τιμαλφή τα οποία τους εξανάγκαζαν να τα τοποθετούν σε διάφορα σημεία από όπου και τα παραλάμβαναν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία γυναίκα φαίνεται ότι έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη δράση της συμμορίας, με την ίδια όσο και τους συνεργούς της να βαρύνονται με διάπραξη κακουργημάτων αφού από τις απάτες που έχει ήδη διακριβωθεί πως διέπραξαν, αποκόμισαν περισσότερα από 120.000 ευρώ.

Το χρονικό διάστημα δράσης στο οποίο η συλληφθείσα Πατρινή μαζί με τους συνεργούς της (σημειώνεται πως η γυναίκα συνελήφθη το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Κρήνης), προσδιορίζεται ανάμεσα στις 25 Νοεμβρίου και της 15 Δεκεμβρίου.

Πιό συγκεκριμένα στο προαναφερθέν διάστημα διαπιστώθηκε η διάπραξη απατών σε βάρος πολιτών κυρίως μεγάλης ηλικίας από τουλάχιστον πέντε άτομα οι οποίοι έχοντας συστήσει εγκληματική συμμορία κατάφεραν να αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα με βασικές τέσσερις περιπτώσεις οι οποίες και απασχόλησαν την τοπική κοινή γνώμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι απατεώνες δεν δρούσαν ολομόναχοι καθώς όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του tempo24.news, εμπλέκονται και υπεύθυνοι ενεχυροδανειστηρίων της Πάτρας διότι εκεί όπως προκύπτει από την προανάκριση τα μέλη της οργάνωσης προώθησαν μεγάλο μέρος λιρών και χρυσαφικών τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματά τους.

Αναλυτικά φέρονται ως εμπλεκόμενοι στις ακόλουθες υποθέσεις:

Απέσπασαν 6.500 χιλιάδες ευρώ και 95 χρυσές λίρες συνολικής αξίας 93.100 ευρώ από 63χρονη στην Πάτρα με το πρόσχημα του τραυματισμού συγγενικού της προσώπου και την “άμεση ανάγκη προμήθειας ιατρικού υλικού” προκειμένου να χειρουργηθεί.

Προσποιούμενοι αξιωματικό της Ασφάλειας Πατρών απέσπασαν από 77χρονο 25.000 ευρώ τα οποία το θύμα εναπόθεσε σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή “Παγώνα” της Πάτρας. Τον έπεισαν ότι είχαν συλλάβει απατεώνες οι οποίοι είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει με το θύμα αλλά τότε εκείνος τους κατάλαβε και τους έκλεισε το τηλέφωνο

Έπεισαν δύο κατοίκους στην περιοχή της Εύας Πατρών να τους παραδώσουν κοσμήματα μεγάλης αξίας τα οποία και παρέλαβαν από σημείο κοντά στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη της περιοχής

Συγκατηγορούμενοι της συλληφθείσας είναι ακόμη τέσσερα άτομα τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ διώξεις για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αναμένεται να ασκηθούν και σε βάρος των υπευθύνων τεσσάρων ενεχυροδανειστηρίων στους οποίους η γυναίκα πουλούσε τα προϊόντα της απάτης.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων τιμαλφών και χρημάτων ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 125.852,20 ευρώ.