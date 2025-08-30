Πάτρα: Συνελήφθη ο οδηγός του θανατηφόρου τροχαίου με θύμα μία ηλικιωμένη – Εκτός κινδύνου η 8χρονη

Στην σύλληψη 46χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας προχώρησε η αστυνομία, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (29.08.2025) στην Πάτρα, με θύμα 86χρονη και ελαφρά τραυματισμένη μία 8χρονη.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα σημειώθηκε όταν ο οδηγός της μηχανής, έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, χτύπησε τη γυναίκα η οποία διέσχιζε τον δρόμο, κρατώντας το 8χρονο κοριτσάκι με το δεξί της χέρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινείτο επί της λεωφόρου Ακτής Δυμαίων, με κατεύθυνση προς την διασταύρωση με την οδό Βορείου Ηπείρου, παρέσυρε την 86χρονη και την 8χρονη που διέσχιζαν κάθετα την Ακτή Δυμαίων.

Μετά τον τροχαίο η 86χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η 8χρονη διακομίστηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Το κοριτσάκι, το οποίο δεν είναι εγγονή της άτυχης 86χρονης αλλά κόρη γειτόνων την οποία πρόσεχε η ηλικιωμένη, είναι εκτός κινδύνου αφού τραυματίστηκε ελαφρά.

Αυτό ανέφερε ο πατέρας του παιδιού που συγκλονίζει με τη δήλωσή του: «Έσωσε με το θάνατό της την κόρη μου», σύμφωνα με το flamis.gr.

Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 46χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Τροχαίας, σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Ο οδηγός μετέβη στο Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς.