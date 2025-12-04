Ελλάδα

Πάτρα: Συνελήφθησαν οι ανήλικοι που ξυλοκόπησαν τον 12χρονο και το κατέγραψαν σε βίντεο

Αυτοί οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι
Pensive sad boy teenager with blue eyes in a blue shirt and jeans sitting at the window and closes his face with his hands.

Εξελίξεις υπήρχαν σήμερα (4/12/2025) στην υπόθεση ξυλοδαρμού ενός 12χρονου μαθητή από τους συμμαθητές του στην Πάτρα, αφού οι τρείς 13χρονοι συνελήφθησαν.

Συγκεκριμένα ο 12χρονος μαθητής Α’ Τάξης Γυμνασίου, δέχτηκε επίθεση από τρεις μαθητές της Β’ Τάξης, του ίδιου σχολείου στην Πάτρα αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Αυτοί μάλιστα δεν σταμάτησαν εκεί αφού είχαν βιντεοσκοπήσει και τον ξυλοδαρμό.

Σήμερα λοιπόν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου σύμφωνα με το tempo24, οι τρεις 13χρονοι δράστες, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, ενώ στην κατοχή του ενός βρέθηκε και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο βιντεοσκοπήθηκε η επίθεση στον 12χρονο.

Οι δράστες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα και εν συνεχεία αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ελλάδα
