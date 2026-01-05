Πάτρα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου – Ένταση έξω από τα δικαστήρια, έκλεισαν τον δρόμο οι συγγενείς

Από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, προκλήθηκε ο θάνατος του 30χρονου στην Πάτρα, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (05.01.2026), ο 30χρονος που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού τα ξημερώματα της 4ης Ιανουαρίου στην Πάτρα, μεταφέρθηκε εγκεφαλικά νεκρός στο νοσοκομείο, με μυδρίαση (σ.σ. η κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη – ανοιχτή – και δεν αντιδρά κανονικά στο φως) και με το λεγόμενο «σκορ Γλασκώβης 4» (σ.σ. σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης υποδηλώνει σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή βαθύ κώμα).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεταξύ, στον εισαγγελέα έχουν οδηγηθεί οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου όπου σημειώθηκε η άγρια συμπλοκή με νεκρό τον 30χρονο.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν συγγενείς του 30χρονου, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Σε ένδειξη αγανάκτησης έκλεισαν την οδό Γούναρη.

«Είναι φονιάδες», φωνάζουν, κρατώντας τη φωτογραφία του θύματος.