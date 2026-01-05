Ελλάδα

Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στο οποίο ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 30χρονος

Τρεις από του επτά δράστες του αιματηρού επεισοδίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από την αστυνομία
ΠΆΤΡΑ
Ο 30χρονος που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην Πάτρα

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα στο οποίο έγινε το άγριο επεισόδιο με τον μέχρι θανάτου ξυλοδαρμό του 30χρονου τα ξημερώματα της Κυριακής (3/1/2026).

Οι συλλήψεις των δύο ιδιοκτητών και 6 ακόμα εμπλεκόμενων για την συμπλοκή, έγιναν καθώς όπως προκύπτει έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό του ξυλοδαρμού από τις κάμερες εντός του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα.

Το οπτικό υλικό ήταν χρήσιμο για τους αστυνομικούς προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Σε ο,τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία φέρεται, κατά πληροφορίες του Tempo24.Νews, οι δύο που έχουν συλληφθεί να ανέφεραν στην Αστυνομία πως οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα αφού τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρίας security.

Ωστόσο ο δεύτερος τους διέψευσε λέγοντας πως τους είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα εδώ και ένα μήνα.

Στο μεταξύ όπως έχει γίνει γνωστό επτά είναι συνολικά οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου. Από αυτούς οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον αδελφό του 38 ετών και έναν ακόμη 29χρονο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος, στο επεισόδιο συμμετείχαν 4 ακόμη άγνωστοι σε αυτούς δράστες.

Και οι «επτά» κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

