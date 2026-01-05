Ελλάδα

Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν ακόμα δύο δράστες του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου στο νυχτερινό κέντρο

Αυτοί φαίνεται ότι ήταν γνωστοί στις αρχές από παλαιότερες υποθέσεις που αφορούσαν την «νύχτα» και ναρκωτικά
30χρονος
O 30χρονος που δολοφονήθηκε στο νυχτερινό μαγαζί στην Πάτρα

Στην ταυτοποίηση δυο ακόμα δραστών από τον ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1/2026) φαίνεται να έφτασε η αστυνομία, μετά από ενδελεχή έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, οι δύο δράστες είναι νεαροί ηλικίας 26 και 30 ετών αντίστοιχα, ενώ μάλιστα έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές για υποθέσεις της «νύχτας».

Και οι δυο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατηγορία που βαρύνει και τρία άτομα, τα δυο αδέλφια και ακόμα ένας, που κατανομάστηκαν εξαρχής από τους φίλους του θύματος στις καταθέσεις τους στους αστυνομικούς. Συνολικά στους έξι ανέρχονται οι ταυτοποιημένοι δράστες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κατηγορουμένων βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Όπως μετέφεραν αστυνομικές πηγές στο pelop.gr, δεν αποκλείεται οι υπόλοιποι να κρύβονται εκτός πόλης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να έχουν βρει «καταφύγιο» σε περιοχή της Αττικής.

Όπως ανακοινώθηκε, με τις κατηγορίες της υπόθαλψης εγκληματίας, ψευδούς κατάθεσης και παρεμπόδισης δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, θα οδηγηθούν σήμερα Δευτέρα (5.01.2026), στον Εισαγγελέα Πατρών, οι δυο ιδιοκτήτες του νυχτερινού καταστήματος, όπου έπεσε νεκρός ο 30χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσαν νωρίτερα τρεις φίλοι του θύματος, εκείνοι βρίσκονταν στο νυχτερινό κατάστημα επί της Αγίου Ανδρέου, στο ύψος της Πλατείας Πίνδου, όταν σε αυτό εμφανίστηκε η παρέα των δραστών, συνολικά έξι άτομα.

«Χαιρετηθήκαμε καθώς γνωριζόμαστε», λίγη ώρα αργότερα ένας εκ των δυο αδελφών που αναζητούνται, χωρίς λόγο όπως υποστηρίζουν οι φίλου του νεκρού «τους ζήτησε να φύγουν από το μαγαζί» και τότε άρχισε η επίθεση σε βάρους τους. Όπως φέρεται να είπαν στους αστυνομικούς «άρχισαν να δέχονται μπουνιές και καρεκλιές από τα έξι άτομα εντός του καταστήματος», με τον 30χρονο φίλος του, να τραυματίζεται θανάσιμα.

