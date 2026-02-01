Ελλάδα

Πάτρα: Τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο και συνελήφθη για κατοχή χασίς

Ο άνδρας συνελήφθη γιατί είχε κρύψει κάνναβη στο εσώρουχό του
Νοσοκομείο
Photo / Eurokinissi

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Ρίο στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας οδηγήθηκε λιπόθυμο στο νοσοκομείο και συνελήφθη.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ένας 38χρονος αλβανικής υπηκοότητας, μεταφέρθηκε εχθές Σάββατο 31.01.2026, στο νοσοκομείο του Ρίου σε λιπόθυμη κατάσταση, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Εκεί την ώρα της εξέτασης από τους γιατρούς, στο εσώρουχό του βρέθηκε μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε 4,4 γραμμάρια κάνναβης.

Άμεσα ενημερώθηκε η Ασφάλεια Πατρών, άνδρες της οποίας προσήλθαν στο νοσοκομείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
88
71
44
41
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Γαζωμένος» από σφαίρες ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στο ρέμα στη Νέα Πέραμο - Βίντεο ντοκουμέντο από την απαγωγή του
Η σύντροφός του είχε καταθέσει στις Αρχές πως από τις κάμερες είδε 4 ενόπλους να αρπάζουν τον 27χρονο και να τον βάζουν σε αυτοκίνητο το οποίο αποδείχθηκε πως ήταν κλεμμένο
Περιπολικό
14
Newsit logo
Newsit logo