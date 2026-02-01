Πάτρα: Τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο και συνελήφθη για κατοχή χασίς

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Ρίο στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας οδηγήθηκε λιπόθυμο στο νοσοκομείο και συνελήφθη.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ένας 38χρονος αλβανικής υπηκοότητας, μεταφέρθηκε εχθές Σάββατο 31.01.2026, στο νοσοκομείο του Ρίου σε λιπόθυμη κατάσταση, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Εκεί την ώρα της εξέτασης από τους γιατρούς, στο εσώρουχό του βρέθηκε μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, που περιείχε 4,4 γραμμάρια κάνναβης.

Άμεσα ενημερώθηκε η Ασφάλεια Πατρών, άνδρες της οποίας προσήλθαν στο νοσοκομείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.