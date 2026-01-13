Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την 16χρονη Λόρα με κουκούλα στην Αθήνα – Το τηλεφώνημα σε ραδιοταξί

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, η οποία έφυγε από την περιοχή του Ρίου στις 8 Ιανουαρίου με ταξί και αποβιβάστηκε στην Αθήνα, με τις αρχές να έχουν εντοπίσει το σακίδιό της στην περιοχή του Ζωγράφου.

Η Λόρα Λομτέφ, με καταγωγή από τη Γερμανία φαίνεται να είχε στήσει ένα σχέδιο εξαφάνισης και διαφυγής από την Πάτρα, όπου διαμένουν μόνιμα οι γονείς της, με σκοπό να βρεθεί στην Αθήνα, όπου όπως υποστηρίζουν οι αρχές, παραμένει, αφού δεν υπάρχουν πληροφορίες εξόδου της 16χρονης από την πρωτεύουσα. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει δώσει σημεία ζωής μέχρι σήμερα (13.01.2026).

Υπενθυμίζεται ότι κάμερες ασφαλείας είχαν «πιάσει» την 16χρονη λίγο πριν φύγει από το Ρίο να συνομιλεί με έναν άντρα, ο οποίος ωστόσο έσπευσε αυτοβούλως στις αρχές και αποκάλυψε ότι η Λόρα του πούλησε ένα κινητό τηλέφωνο μέσω ίντερνετ, με αποτέλεσμα να δώσουν ραντεβού για να το παραλάβει και να της δώσει τα χρήματα.

Στη συνέχεια ο άνδρας έφυγε μαζί το παιδί του από το σημείο που συνάντησαν τη Λόρα με το αυτοκίνητό τους, ενώ η 16χρονη μπήκε στο ταξί το οποίο κάλεσε την προηγούμενη μέρα τηλεφωνικώς, και μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπως είχε προγραμματίσει.

Οι αρχές μάλιστα, εκτιμούν πως η 16χρονη πούλησε και προσωπικά της αντικείμενα όσο ήταν στην Πάτρα ώστε με αυτά τα λεφτά να υλοποιήσει το σχέδιό της.

Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η 16χρονη Λόρα να έχει αποβιβαστεί από το ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλα. Μάλιστα, στα πλάνα η ανήλικη κρατά ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο είναι «άγνωστο» στην οικογένειά της αλλά και στις αρχές.

Παράλληλα, η εκπομπή Live News εξασφάλισε και ηχητικό ντοκουμέντο μια μέρα πριν την εξαφάνιση της ανήλικης, στο οποίο η Λόρα καλεί ραδιοταξί και κλείνει ραντεβού κοντά στο σχολείο της στο Ρίο, προκειμένου να τη μεταφέρει στην Αθήνα.

«Εγώ την πέρασα για φοιτήτρια»

Ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε την περασμένη Πέμπτη ήταν ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου. Όπως είπε, μιλώντας στο Live News, δεν ήξερε ότι πρόκειται για ένα παιδί 16 ετών.

«Έχω πληρωθεί, υπάρχει και η απόδειξη στο ταξί μου», δήλωσε αρχικά.

Όπως είπε στη συνέχεια ο οδηγός, η ανήλικη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής δεν είπε κουβέντα, ενώ ζήτησε από τον οδηγό να την αφήσει λίγα μέτρα μακριά από το σημείο στο οποίο θα πήγαινε.

«Δεν ανταλλάξαμε ούτε μισή κουβέντα μέσα στο αμάξι. (…) Πιστεύετε εσείς αν έβλεπα ένα κοριτσάκι 16 χρόνων θα το έβαζα μέσα στο ταξί μου;», ανέφερε.

«Βαφόταν όλη την διαδρομή. Δεν είδα κάτι περίεργο. Τηλέφωνο δεν είδα καθόλου. Στα χέρια της δεν είδα καθόλου τηλέφωνο. Δεν ήταν ανήσυχη για κάτι», περιέγραψε ο ίδιος. Και τέλος τόνισε: «Εγώ την πέρασα για φοιτήτρια».

Η φιλοξενία σε δομή στη Γερμανία και οι αναρτήσεις για κακοποιημένες γυναίκες

Από τις Αρχές εξετάζονται και οι αναρτήσεις της ανήλικης στα social media σχετικά με κακοποιημένες γυναίκες, αλλά και η πληροφορία ότι η 16χρονη είχε φιλοξενηθεί στο παρελθόν σε δομή φιλοξενίας.

Φίλη της οικογένειας μάλιστα, μίλησε στο Live News για το συμβάν και τόνισε: «Δεν ισχύει. Λένε πολλά ψέματα. Να σας πω τι έχει γίνει. Μία γυναίκα, η οποία έπαιζαν τα παιδάκια μαζί στη Γερμανία… γενικά καταγγέλλουν ο ένας τον άλλον για πλάκα χωρίς λόγο.

Κατήγγειλε κάτι, ότι και καλά δεν έπαιρνε πολύ το κινητό το παιδί, ενώ το παιδί έπαιρνε το κινητό, απλώς τότε έπρεπε να κάνει τα μαθήματα για να το πάρει. Χωρίς να τους ξέρει καν αυτή η γυναίκα. Ότι δεν δίνανε στο παιδί αρκετή ελευθερία να έχει το κινητό όλη μέρα να παίζει. Αυτό κατήγγειλε».

Και πρόσθεσε: «Και εννοείται ότι το παιδί το πήραν πολύ γρήγορα πίσω οι άνθρωποι. Αυτή η γυναίκα πήγε σαν τρελή και πήρε το παιδί από το χέρι χωρίς να ενημερώσει ούτε το σχολείο, ούτε τους καθηγητές, ούτε τους γονείς. Το πήρε το παιδί και το πήγε στην δομή μόνη της. Μία κακιά γυναίκα, η οποία ανακατευόταν.

Η μητέρα της φίλης της, της έκανε επί κάποια χρόνια που έκανε παρέα με το παιδί της, πλύση εγκεφάλου. ‘Οι γονείς σου σε καταπιέζουν. Κοίτα το παιδί μου εγώ του δίνω κινητό όλη μέρα, εσύ δεν το παίρνεις όλη μέρα’. Στην αρχή αυτοί έκαναν μία έρευνα. Έμεινε κάποιες μέρες το παιδί μέσα για να γίνει η έρευνα και μετά το αφήσανε».

Καταλήγοντας είπε: «Δεν υπάρχει κακοποίηση καμία. Μηδέν. Είναι ψέματα αυτά. Το μόνο που υπάρχει στο σπίτι είναι ότι ‘θα κάνεις τα μαθήματά σου και μετά θα πάρεις το κινητό σου’. Έβγαινε έξω με τις φίλες της συνέχεια. Πήγαινε όπου ήθελε και είχε την ελευθερία της. Δεν έχει χτυπηθεί ποτέ το παιδί. Και μου το έχουν πει οι γονείς και το ξέρω. Δεν έχει σηκώσει χέρι κανένας στο παιδί».

Ο πατέρας της φίλης της 16χρονης, είπε από την πλευρά του, στο Live News: «Γενικά η Λόρα ήθελε να μαζέψει χρήματα από αρκετά παλιά και προσπαθούσε να πουλάει διάφορα πράγματα που έφτιαχνε. Μετά είπαν και τα κάλαντα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτων και μάλιστα πούλησε και κάτι κοσμήματα μάλλον σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο, για να πάρει κάποια επιπλέον χρήματα.

Έλεγε ότι είναι από φτωχή οικογένεια και ότι θέλει να αγοράζει μερικά πράγματα για να μην επιβαρύνει την οικογένειά της. Την μέρα πριν εξαφανιστεί, το πρωί πήγε και αγόρασε ένα κινητό μεταχειρισμένο από κάποιον γνωστό της. Μετά πήγανε μία βόλτα, κάτσανε λίγο. Μέσα σε αυτήν τη βόλτα πήρε και τηλέφωνο η Λόρα για το ταξί και είπε ότι είναι για μία φίλη της 18 χρόνων που θέλει να πάει στην Αθήνα να δει τη γιαγιά της».