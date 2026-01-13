Ελλάδα

Πάτρα: Παρουσιάστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τη Λόρα – Βρέθηκε η τσάντα της στου Ζωγράφου

H 16χρονη φέρεται πως είχε κακοποιηθεί από τον πατέρα της όσο έμεναν στη Γερμανία - Οι αρχές εκτιμούν πως η ανήλικη πούλησε τα προσωπικά αντικείμενά της για να μπορέσει να ταξιδέψει αεροπορικώς μέχρι την πατρίδα της
Η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου
Η 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου

Αυτοβούλως εμφανίστηκε στην Ασφάλεια Πατρών, ο 58χρονος που βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα καθώς φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο να συνομιλεί με την ανήλικη, λίγη ώρα πριν μπει στο ταξί, εγκαταλείψει το σπίτι της και ταξιδέψει για την Αθήνα.

Ο 58χρονος πέρασε το κατώφλι της Ασφάλειας Πατρών γύρω στις 11:30 το πρωί της Τρίτης (13.012026) υποστηρίζοντας ότι βρέθηκε με την ανήλικη καθώς ήθελε να αγοράσει το κινητό της έναντι 210 ευρώ. Ανέφερε πως δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση της 16χρονης ενώ κατά την αγορά του κινητού, παρούσα ήταν και η κόρη του.

Στη συνέχεια έφυγε με το παιδί του με το αυτοκίνητό τους ενώ η 16χρονη μπήκε στο ταξί το οποίο εν τέλει την μετέφερε στην Αθήνα.

Δείτε το βίντεο:

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί ξεκίνησαν να χτενίζουν του Ζωγράφου με σκοπό να βρουν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στις έρευνες για τον εντοπισμό της. Στο σημείο όπου την άφησε το ταξί βρέθηκε και η τσάντα της.

Το καλοστημένο σχέδιο για να φύγει από το σπίτι της

Οι αρχές εκτιμούν πως η 16χρονη πούλησε προσωπικά της αντικείμενα όσο ήταν στην Πάτρα ώστε με αυτά τα λεφτά να μπορέσει να ταξιδέψει στη Γερμανία για να συναντήσει τον αδελφό της.

Μέσα στις επόμενες ώρες οι αεροπορικές εταιρείες θα δώσουν λίστα με όσους ταξίδεψαν στη Γερμανία, από την ημέρα που εξαφανίστηκε η ανήλικη, για να αποδειχθεί αν εν τέλει εγκατέλειψε τη χώρα.

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα

Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως η 16χρονη είχε κακοποιηθεί από τον πατέρα της όσο έμεναν στη Γερμανία.

Η 16χρονη φέρεται πως είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια το να φύγει από το σπίτι της στο Ρίο, καθώς πέρα από την πώληση των κοσμημάτων στο ενεχυροδανειστήριο, είχε αγοράσει 2ο κινητό ενώ είχε διαγράψει και τα social media της.

Οι γονείς της, διαπίστωσαν μάλιστα πως πέρα από κάποια ρούχα, έλειπε από το δωμάτιό της και το διαβατήριό της.

Ελλάδα
