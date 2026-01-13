Συμβαίνει τώρα:
Πάτρα: Η πώληση των κοσμημάτων, ο μυστηριώδης άνδρας και τα 4 βίντεο που δείχνουν την 16χρονη Λόρα

Τι εξετάζουν οι αρχές για να εντοπίσουν την 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα και φέρεται να βρίσκεται στην Αθήνα - Στο μικροσκόπιο το δρομολόγιό της
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Τον μυστηριώδη άντρα που γνώρισε, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, η 16χρονη Λόρα από την Πάτρα, την έπεισε να φύγει από το σπίτι και τα πρόσωπα που τη φιλοξένησαν στην Αθήνα, προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχές.

Όλα δείχνουν οτι η μικρή, βρίσκεται στην πρωτεύουσα και δεν έφυγε, συναντήθηκε κάπου στο κέντρο της Αθήνας με τον μυστηριώδη άντρα και οι εκτιμήσεις λένε πως φιλοξενείται στο σπίτι του.

Οι αστυνομικοί που ψάχνουν την υπόθεση φαίνεται να έχουν εικόνα του τι συνέβη. Αυτό που πιστεύουν είναι ότι η μαθήτρια, σχεδίαζε μαζί με τον μυστηριώδη άνδρα, εδώ και ημέρες τη φυγή της.

Πούλησε όσα χρυσαφικά είχε στην κατοχή της για 600 ευρώ, έδωσε και τη συσκευή της στον 58χρονο άνδρα που σήμερα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές και εδωσε εξηγήσεις, έκλεισε τους δύο τηλεφωνικούς αριθμούς που είχε στην κατοχή της και πήρε το ταξί για την Αθήνα.

Αρχικά, είχε δώσει προορισμό στο ταξί άλλον προορισμό και στη συνέχεια και ενώ το όχημα βρισκόταν στην περιοχή του Ζωγράφου κοντά στο νοσοκομείο Παίδων, λέει στον οδηγό ότι πρέπει να αποβιβαστεί.

Το κορίτσι, για άγνωστο λόγο παρατάει την τσάντα της διπλα σε ένα κάδο απορριμμάτων και χάνεται. Σύμφωνα με τουλάχιστον τέσσερα βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, δεν συναντά κάποιο άτομο, μπαίνει σε ένα κατάστημα ψιλικών και σε ένα κοσμηματοπωλείο για να ξεφορτωθεί κάποια χρυσαφικά που της είχαν απομείνει και στη συνέχεια κατευθύνεται προς την Ομόνοια.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως σε κάποιο σημείο του κέντρου συναντήθηκε με τον μυστηριώδη άνδρα ο οποίος και τη φιλοξενεί. Οι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μέσω βίντεο θα καταφέρουν να αποκωδικοποιήσουν το δρομολόγιο της και να φτάσουν στο σημείο όπου η μαθήτρια φιλοξενείται.

