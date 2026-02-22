Πατρινό Καρναβάλι 2026: Κέφι, χορός και χρώμα στη μεγάλη παρέλαση – Live η τελετή λήξης και η καύση του βασιλιά Καρνάβαλου

Το πιο fun, γιορτινό και πανηγυριώτικο Σαββατοκύριακο για το 2026 φτάνει στο τέλος του με κέφι, χορό και πολλά χαμόγελα. Φυσικά, η πρωτεύουσα των αποκριών, η Πάτρα, για ακόμη μια χρονιά έκλεψε την παράσταση αφού πάνω από 50.000 καρναβαλιστές συμμετείχαν στο Πατρινό Καρναβάλι που αποτελεί θεσμό πλέον.

«Δεν έπεφτε καρφίτσα» στην Πάτρα σήμερα Κυριακή (22.02.2026). Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης και κατέκλυσαν την πλατεία πλατείας Γεωργίου Α΄, όπου πραγματοποιήθηκε η Μεγάλη Παρέλαση του φετινού Πατρινού Καρναβαλιού. Ευφάνταστες στολές, εντυπωσιακά κοστούμια, έντονα χρώματα, πρωτότυπα makeup looks και χιουμοριστικές και σατιρικές εμφανίσεις πρωταγωνίστησαν και φέτος στο μεγαλύτερο αποκριάτικο πάρτι της χώρας.

Ενήλικες, γονείς, παιδιά, φοιτητές και μαθητές από κάθε γωνιά της χώρας σε 190 πληρώματα έδωσαν τον καλύτερο καρναβαλικό εαυτό τους. Ασταμάτητος χορός, χαμογελαστά πρόσωπα και θετική ενέργεια χαρακτήρισαν όλο το 3ημερο της αποκριάς, με αποκορύφωμα τα σημερινά δρώμενα. Μουσικές, σερπατίνες, σοκολάτες γέμισαν τους δρόμους όλης της πόλης.

Η παρέλαση ξεκίνησε με τα άρματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του δήμου Πατρέων. Προπορεύτηκε ο προπομπός, «Patras Carnival Dj», και ακολούθησε φυσικά ο βασιλιάς καρνάβαλος, Διόνυσος, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε το άνθινο άρμα με την βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, που σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης.

Το άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρύφαλλα ήταν ένας κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκος, ενώ η βασίλισσα βρισκόταν στον θρόνο της, ο οποίος ήταν ένα σιντριβάνι.

Στη συνέχεια ένα ορμητικό ποτάμι κεφιού, ενθουσιασμού, αυθορμητισμού, σάτιρας και ανατροπής παρέσυρε όλους σε μια ξέφρενη διασκέδαση και πρόκρινε τη χαρά της ζωής. Στην μεγαλειώδη παρέλαση της Κυριακής τα πληρώματα συνοδεύτηκαν από τα άρματά τους που άφησαν θαυμάσιες εντυπώσεις και σε συνδυασμό με τις στολές και τις μικροκατασκευές των πληρωμάτων, πρόσφεραν εικόνες απίστευτης ομορφιάς.

Ακολούθησαν τα άρματα «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι» και το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας.

Τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου επίσης έθεσαν το αθάνατο έθιμο σε πλήρη εξέλιξη αποχαιρετώντας τους θεατές με την πιο γλυκιά καρναβαλική γεύση. Για ακόμη μια χρονιά οι μικροί καρναβαλιστές έζησαν μια αξέχαστη εμπειρία, με τον ουρανό να «βρέχει» σοκολάτες και γλυκά.

Συμμετέχοντες και θεατές ξεφάντωσαν υπό τους ήχους μιας ξεσηκωτικής χορευτικής, καρναβαλικής, σε υψηλά ντεσιμπέλ, μουσικής που πυροδότησε το κέφι στα ύψη. Με τις επιλογές τους από το μπαλκόνι του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» οι djs Στέλιος Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Παναγιώτης Κολλιόπουλος, Γιώργος Λιακόπουλος (dj Gogos), Παναγιώτης Μουζάκης και Κωνσταντίνος Σαράντης έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, όπως και στη χτεσινή ποδαράτη παρέλαση.

Όλη η πόλη στο πόδι, ενωμένη και γιορτινή, διασκέδασε μέχρι εσχάτων γυρίζοντας την πλάτη σε καθετί που βάζει φρένο στη χαρά. Δίνοντας ραντεβού σε λίγο, στις 21:00 στο Μώλο της Αγίου Νικολάου, παραδίδεται ο Βασιλιάς Καρνάβαλος στη φωτιά και θα γίνει επίσημη υποδοχή για το Πατρινό Καρναβάλι του 2027.

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλο Σκούρα και μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τους Εθελοντές θα κηρύξει τη λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και ταυτόχρονα την έναρξη του επόμενου, του Πατρινού Καρναβαλιού του 2027. O Καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες στην καθιερωμένη καύση του και μέσα από τις στάχτες του θα μεταδώσει μήνυμα αναγέννησης και ελπίδας. Ο ουρανός της πόλης θα φωτιστεί από χιλιάδες πυροτεχνήματα σε μια μοναδική στιγμή σε ρυθμό, ένταση, γενική ευφορία και υπό τους ήχους δυνατής μουσικής.

Η Τελετή λήξης θα αρχίσει με ένα εντυπωσιακό, θεαματικό δεκάλεπτο με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της Τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρίας Αγουρίδη. Στη συνέχεια ο παρουσιαστής της Τελετής Δημήτρης Μουλίνος με τον δικό του, εξωστρεφή τόνο θα κάνει ένα flashback σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης (Κρυμμένος Θησαυρός, Καρναβαλουπόλεις, Φεστιβάλ Παιδικού τραγουδιού, Καρναβάλι Μικρών).

Στην Τελετή Λήξης θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία από την Υπεύθυνη Ελληνικής Νοηματικής Κωφών & Βαρήκοων Λαμπρινή Παπαπροκοπίου.