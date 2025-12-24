Παχυσαρκία: «Πράσινο φως» από τον FDA για το πρώτο χάπι απώλειας βάρους

Μέχρι τώρα, υπήρχαν ενέσιμα φάρμακα που βοηθούσαν πάρα πολύ στην απώλεια κιλών, όμως πλέον εκρίθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), για πρώτη φορά, χάπι που έχει βάση τη σεμαγλουτίδη και υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα κατά της παχυσαρκίας.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) άναψε το «πράσινο φως» για το πρώτο χάπι κατά της παχυσαρκίας . Η θεραπεία βασίζεται στη σεμαγλουτίδη, τη δραστική ουσία του αντίστοιχου ενέσιμου φαρμάκου (με την εμπορική ονομασία Wegovy), σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής στις θεραπείες απώλειας βάρους, αλλά με ευκολότερο τρόπο χορήγησης.

Το νέο σκεύασμα, όπως και το ενέσιμο, ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1, ουσιών που μιμούνται τη δράση εντερικών ορμονών και ρυθμίζουν την όρεξη και το αίσθημα κορεσμού.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, το χάπι αναμένεται να προσφέρει αποτελεσματικότητα όμοια με εκείνη του φαρμάκου με την ενέσιμη μορφή, προσφέροντας μια πιο απλή και προσβάσιμη θεραπευτική επιλογή για άτομα με παχυσαρκία.

Να σημειωθεί ότι η έγκριση του χαπιού, έρχεται λίγο αφότου ο FDA ενέκρινε το σκεύασμα ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό της απώλειας βάρους, ενώ παρόμοια σκευάσματα, (όπως το Ozempic), αφορούν κυρίως τον διαβήτη τύπου 2.

Και η Ελλάδα στη μάχη κατά της παχυσαρκίας

Την ίδια στιγμή και η χώρα μας, δεν μένει θεατής στη μάχη κατά της παχυσαρκίας. Αντίθετα, επιχειρεί μια ουσιαστική στροφή, από την αποσπασματική αντιμετώπιση προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης, με αιχμή το εθνικό πρόγραμμα «Προλαμβάνω».

Το «Προλαμβάνω», που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, προσφέρει δωρεάν ιατρική παρακολούθηση, εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή σε δικαιούχους με σοβαρή παχυσαρκία — δηλαδή σε άτομα με δείκτη μάζας σώματος (BMI) άνω του 40 ή με BMI 37–40 όταν συνυπάρχουν νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης ή η υπέρταση.

Στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη σοβαρών μεταβολικών και καρδιαγγειακών επιπλοκών, μέσω έγκαιρης και συστηματικής παρέμβασης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει ιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση έως και οκτώ επισκέψεων ή συνταγογραφήσεων, με πλήρη καταγραφή των δεδομένων στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΗΦΥ), ενισχύοντας τη συνέχεια της φροντίδας και τη διαφάνεια του συστήματος.

Όπως έχει επισημάνει και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, «η κατεύθυνση της πολιτείας είναι σαφής: η παχυσαρκία αντιμετωπίζεται πλέον όχι μόνο ως ατομικό ζήτημα, αλλά ως μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, που απαιτεί πρόληψη, φαρμακευτική υποστήριξη, αλλαγή συμπεριφορών υγείας και αξιοποίηση της τεχνολογίας».

Ξεκίνησαν τα πρώτα SMS

Η επιτυχία του εγχειρήματος, ωστόσο, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, τη συμμόρφωση στη θεραπεία και τη συνεχή, αυστηρή επιτήρηση της εφαρμογής του προγράμματος., το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από χθες, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου. Η έναρξη του προγράμματος σηματοδοτείται από την αποστολή των πρώτων SMS στους δικαιούχους.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς ενημερώνονται

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 30.000 πολίτες με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτης Μάζας Σώματος άνω του 40, ή 37-40 με συννοσηρότητες). Η ενημέρωση γίνεται σταδιακά:

13.000 μηνύματα (SMS) αποστέλλονται στις 23 και 24 Δεκεμβρίου.

17.000 μηνύματα (SMS) θα ακολουθήσουν στις 28 και 29 Δεκεμβρίου.

Όσοι έχουν άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό στο κινητό τους, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να εξυπηρετηθούν απλώς με τον ΑΜΚΑ τους σε δημόσιες δομές.

Τι περιλαμβάνει η «Ολιστική Φροντίδα»

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και παρέχεται εντελώς δωρεάν, περιλαμβάνοντας:

Ιατρική παρακολούθηση: Αρχική επίσκεψη σε δημόσια δομή και επαναληπτικές επισκέψεις για έλεγχο της προόδου.

Φαρμακευτική αγωγή: Πρόσβαση σε σύγχρονα, καινοτόμα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας χωρίς κόστος.

Συμβουλευτική: Εξειδικευμένη διατροφική υποστήριξη για την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών.

Νέες οδηγίες του ΠΟΥ για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε μέσα στον Δεκέμβριο νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τα φάρμακα GLP-1 σε ενήλικες με παχυσαρκία, -εξαιρώντας τις έγκυες. Στις οδηγίες αυτές προτείνεται η μακροχρόνια, συνεχόμενη χρήση των φαρμάκων, όταν αυτό επιτρέπεται από τους γιατρούς.

1. Μακροχρόνια χρήση θεραπειών GLP-1

Ο ΠΟΥ προτείνει ότι οι θεραπείες GLP-1 μπορούν να χρησιμοποιούνται (εξαιρουμένων των γυναικών σε εγκυμοσύνη, όπως προαναφέρθηκε), ως μακροχρόνια θεραπεία, δηλαδή συνεχόμενη για 6 μήνες ή περισσότερο, σε ενήλικες με παχυσαρκία. Οι συστάσεις, που δημοσιεύθηκαν στο ιατρικό περιοδικό JAMA και συνοπτικά έχουν ως εξής;

Τα φάρμακα συστήνονται υπό όρους, εξαιτίας παραγόντων όπως:

περιορισμένα δεδομένα μακροχρόνιας ασφάλειας

υψηλό κόστος

άνισες δυνατότητες πρόσβασης μεταξύ χωρών

ετοιμότητα συστημάτων υγείας

2. Συνδυασμός φαρμάκου και εντατικής συμπεριφορικής θεραπείας

Η δεύτερη σύσταση αφορά τη χρήση GLP-1 μαζί με εντατική συμπεριφορική θεραπεία (IBT), η οποία περιλαμβάνει:

στοχοθέτηση για διατροφή & άσκηση

περιορισμό ενεργειακής πρόσληψης

εβδομαδιαίες συμβουλευτικές συνεδρίες

συστηματική παρακολούθηση

Και αυτή η σύσταση είναι υπό όρους, καθώς τα δεδομένα για την πρόσθετη ωφέλεια της IBT στις GLP-1 θεραπείες, παραμένουν αβέβαια.

Σκοπός της οδηγίας

Η οδηγία αποτελεί τη βάση για να δημιουργηθεί διεθνώς ένα δίκαιο, βιώσιμο και προσβάσιμο σύστημα για τη θεραπεία της παχυσαρκίας. Ο ΠΟΥ τονίζει ότι:

τα φάρμακα από μόνα τους δεν λύνουν την κρίση της παχυσαρκίας

απαιτείται ενίσχυση των συστημάτων υγείας

χρειάζεται διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης

είναι απαραίτητη η προτεραιοποίηση των ανθρώπων με τη μεγαλύτερη ιατρική ανάγκη

Η έλλειψη παραγωγικής ικανότητας και το κόστος σημαίνουν ότι λιγότερο από 10% των ανθρώπων που χρειάζονται αυτές τις θεραπείες μπορούν σήμερα να τις λάβουν.

Πηγή: Iatropedia.gr