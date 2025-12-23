Παχυσαρκία: Ξεκίνησαν τα πρώτα SMS για το πρόγραμμα με 30.000 δικαιούχους – Ποιοι δικαιούνται δωρεάν φάρμακα

Για την αυξημένη δραστηριότητα της εποχικής γρίπης, αλλά και για τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που αφορούν την παχυσαρκία και τη νεφρική ανεπάρκεια, μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, εκτός από τα υπάρχοντα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που υπάρχουν ήδη, προανήγγειλε ακόμη ότι το 2026 θα προστεθούν νέα προγράμματα πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος και τον καρκίνο του πνεύμονα.

Σχετικά με το νέο στέλεχος της γρίπης είπε: «Πρέπει να προσέχουμε. Το νέο στέλεχος της γρίπης φαίνεται ότι προκαλεί σοβαρότερη νόσηση. Πρέπει να κάνουν το εμβόλιο οι ηλικιωμένοι και όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με αυτούς» και υπενθύμισε ότι είναι δωρεάν η διάθεσή του από τα φαρμακεία, ενώ συνταγή ιατρού χρειάζεται μόνο για το ενισχυμένο που αφορά τους άνω των 65 ετών.

Όσον αφορά το εμβολιαστικό πρόγραμμα η Ειρήνη Αγαπηδάκη τόνισε στην ΕΡΤ ότι «είμαστε πάνω από 2 εκατ. εμβολιασμούς. Μετράμε τους εμβολιασμούς μέχρι τον Ιούνιο. Πέρυσι ήμασταν στα 2,5 εκατ. εμβόλια, φέτος είμαστε λίγο πάνω από τα 2 εκατ.» και υπενθύμισε ότι «ο κορονοϊός δεν έχει εξαφανιστεί».

«Το εμβόλιο του Covid μπορούμε να το κάνουμε όλο τον χρόνo, όπως και αυτό της γρίπης. Έχουν αλλάξει τα εμβόλια σε σχέση με αυτά που θυμόμασταν στην πανδημία», πρόσθεσε η αναπληρώτρια υπουργός.

Ξεκίνησαν τα SMS σε 13.000 δικαιούχους

Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η αποστολή των πρώτων μηνυμάτων (SMS) προς τους δικαιούχους του δωρεάν προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος πρόληψης και Αντιμετώπισης του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τα SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό θα αποστέλλονται σταδιακά σε συνολικά 30.000 δικαιούχους, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη, δωρεάν πρόσβαση σε καινότομα φάρμακα για την παχυσαρκία και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική.

Συγκεκριμένα, σήμερα (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου) και αύριο (Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου) θα αποσταλούν συνολικά 13.000 SMS προς τους ωφελούμενους του προγράμματος, ενώ την ερχόμενη Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η αποστολή ακόμα 17.000 μηνυμάτων.

Το πρόγραμμα παρέχει ολιστική και δωρεάν φροντίδα σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, με αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες). Περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη σε συμβεβλημένη δημόσια δομή και δωρεάν παροχή διατροφικής συμβουλευτικής, συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και επαναληπτική ιατρική επίσκεψη για την παρακολούθηση της πορείας, με στόχο τη σταδιακή απώλεια βάρους, την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και τη μακροχρόνια διαχείριση του βάρους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό τους ηλεκτρονικά, ενώ όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει μπορούν να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύοντας την εθνική στρατηγική πρόληψης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

30.000 δικαιούχοι για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Όσον αφορά το πρόγραμμα για την παχυσαρκία και το πώς θα λειτουργήσει επισήμανε ότι είναι καθοριστικό οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις για την καρδιά, για τις οποίες τους έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα.

«Σήμερα ξεκινάει ένα πρόγραμμα, το οποίο περιμένει πολύς κόσμος. Έχουμε 30.000 δικαιούχους για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας στους ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα και αύριο (σ.σ. Τρίτη και Τετάρτη) οι πρώτοι 13.000 και Κυριακή και Δευτέρα, οι υπόλοιποι 17.000 που έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από από 37% και άνω του 40% θα λάβουν SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για να επισκεφτούν γιατρό είτε ενδοκρινολόγο ή παθολόγο σε δημόσιες δομές».

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σημείωσε ότι οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα μπορούν να λάβουν δωρεάν τόσο τα φάρμακα όσο και συμβουλευτική για να χάσουν βάρος και να έχουν καλύτερη υγεία.

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι όσοι έκαναν τις εξετάσεις των καρδιαγγειακών» σημείωσε η ίδια και διευκρίνισε ότι συνολικά 3.000.000 πολίτες εξετάστηκαν δωρεάν μέχρι στιγμής. «Από αυτούς οι 30.000 βρέθηκαν με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 37% και 40%», τόνισε.

«Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να υποφέρουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, από υπνική άπνοια από άλλα νοσήματα εξαιτίας της παχυσαρκίας» είπε σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που παρέχει τα φάρμακα για την παχυσαρκία δωρεάν και οριζόντια.

«Όποιος δεν ακολουθεί διατροφική συμβουλευτική θα το κόβουμε το φάρμακο» για την παχυσαρκία σημείωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη ακόμη και τόνισε τη μεγάλη σημασία της συμβουλευτικής της διατροφής.

Πρόγραμμα για τη νεφρική δυσλειτουργία μετά τις γιορτές

«Αμέσως μετά τις γιορτές θα στείλουμε SMS για το πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας» προανήγγειλε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Επιπλέον, όπως είπε ανοίγει η βεντάλια της πρόληψης καθώς «το 2026 έχουμε προγραμματίσει να ξεκινήσουμε και ένα πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα».

Και όπως τόνισε, «ήταν προεκλογική μας δέσμευση το 2023 να κάνουμε ένα πιο ανθρωποκεντρικό ΕΣΥ που να εστιάζει στην πρόληψη και να μην είμαστε Υπουργείο Ασθένειας αλλά Υπουργείο Υγείας. Έχουμε σε εξέλιξη μελέτες που δείχνουν ότι έχουμε γλιτώσει πολλά εκατομμύρια στον ΕΟΠΥΥ με αυτά τα προγράμματα και για τον καρκίνο και για τα καρδιαγγειακά».

Η μάστιγα των αυτοτραυματισμών στους νέους

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε ακόμη και στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού στους νέους.

«Με βάση τα επίσημα στοιχεία, ένα στα έξι παιδιά στη χώρα μας αυτό τραυματίζεται συστηματικά στις ηλικίες 17 έως 24. Με τη λειτουργία του Κέντρου για την Ψυχική Υγεία των Παιδιών και των νέων, είδαμε ότι δεχόμαστε τηλεφωνήματα από γονείς παιδιών ηλικίας 9 ετών, τα οποία τραυματίζονται. Δεν μιλάμε, λοιπόν, μόνο για τους εφήβους. Μιλάμε ακόμα και για τα παιδιά και αυτό είναι κάτι το οποίο το κρύβουμε κάτω από το χαλί», ειπε χαρακτηριστικά.