Πειραιάς: Βγήκε στο μπαλκόνι να μιλήσει στο τηλέφωνο κι έπεσε στο κενό – Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία για τον θάνατο της 17χρονης

Όλες τις πτυχές της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/3/2026) στον Πειραιά, όταν μια 17χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του 5ου ορόφου πολυκατοικίας και έχασε τη ζωή της, προσπαθούν να φωτίσουν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα η έφηβη βρίσκονταν στο σπίτι της στον Πειραιά μαζί με την παρέας που αποτελούνταν από δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο της και βγήκε στο μπαλκόνι για να μιλήσει. Εκεί η 17χρονη φέρεται είτε να γλίστρησε ή να έχασε την ισορροπία της με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό.

Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο όπου μετέφερε την κοπέλα στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Παράλληλα οι αστυνομικοί που έσπευσαν το σημείο, μετά το θάνατο της κοπέλας συνέλαβαν τη μητέρα της για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Όλα τα άτομα της παρέας της 17χρονης που βρίσκονταν στο διαμέρισμα έχουν κληθεί να δώσουν καταθέσεις με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοκτονίας. Ωστόσο προς το παρόν το σενάριο που φαίνεται να προηγείται είναι αυτό του ατυχήματος.

«Ήταν περίπου δέκα η ώρα το βράδυ. Άκουσα φασαρία στην πολυκατοικία, φωνές. Ένα παιδί φώναζε, έλεγε «όχι ρε φίλε» και τέτοια, αλλά στην αρχή δεν κατάλαβα ότι ήταν κάτι σοβαρό. Νόμιζα πως ήταν κάποιος καβγάς, κάτι συνηθισμένο», λέει στο newsit.gr ένοικος της πολυκατοικίας και συνεχίζοντας προσθέτει: «Μέχρι να βγω έξω να δω τι συμβαίνει, δεν είχα συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν φανταζόμουν ότι είχε γίνει κάτι τόσο σοβαρό».

Ένοικος του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας από την οποία έπεσε η 17χρονη στο Πειραιά μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει ότι γύρω στις 10 χθες το βραδύ άκουσε φωνές από το δρόμο. «Κάποια παιδιά φώναζαν δυνατά «σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Οι φωνές έρχονταν από κάτω, από τον δρόμο. Όταν κοίταξα, είδα ότι ήταν πάνω από την κοπέλα που είχε πέσει.

Στην αρχή νόμιζα ότι ίσως κάποιος την είχε χτυπήσει στον δρόμο, ότι είχε γίνει κάποιο τροχαίο ή καβγάς. Δεν είχα καταλάβει τι είχε συμβεί. Κατέβηκα κάτω για να δω από κοντά και τότε μου είπαν τα παιδιά ότι η κοπέλα είχε πέσει από τον πέμπτο όροφο. Μου ανέφεραν ότι εκείνη ήταν μόνη στο δωμάτιο και οι υπόλοιποι βρίσκονταν στο σαλόνι» λέει στο newsit.gr o γείτονας του κοριτσιού.

«Δεν ειπώθηκε τίποτα για το αν είχε πρόθεση να κάνει κακό στον εαυτό της. Απλώς είπαν ότι αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα και ότι ήταν πιεσμένη ψυχολογικά. Δεν μύριζε αλκοόλ, ούτε είχα ακούσει μουσική νωρίτερα από το διαμέρισμα. Τα παιδιά ήταν δίπλα της, φώναζαν και έκλαιγαν. Δεν γνωρίζω ποιοι έμεναν μαζί της ούτε γιατί ήταν μόνη στο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή. Μετά περιμέναμε να έρθει η αστυνομία και το ΕΚΑΒ και δεν ειπώθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες», συμπλήρωσε.