Ελλάδα

Περιστέρι: Η βασιλόπιτα «γίγας» έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ – Ξεπερνά τα 80.000 κομμάτια, ζυγίζει 10 τόνους και φτάνει τα 100 μέτρα

Τη «Βασιλόπιτα των Πολιτών» έκοψε ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Π. Παχατουρίδης, παρουσία πλήθους κόσμου από κάθε γωνιά της Αττικής
Περιστέρι

Για ακόμη μια χρονιά ο Δήμος Περιστερίου έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για την μεγαλύτερη βασιλόπιτα παγκοσμίως! Πρόκειται για μια εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός και σήμα κατατεθέν για την μεγαλύτερη περιοχή των δυτικών προαστίων της Αθήνας, η οποία συγκεντρώνει εκατοντάδες επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους.

Ο Δήμος Περιστερίου, λίγο πριν την Πρωτοχρονιά και την αλλαγή του έτους, φόρεσε τα γιορτινά του και φιλοξένησε την Τρίτη (30.12.2025) την κοπή της μεγαλύτερης βασιλόπιτας της χώρας. Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), σε συνεργασία με τον Δήμο, δημιούργησαν μια εντυπωσιακή βασιλόπιτα που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς μετρήθηκαν και μοιράστηκαν στον κόσμο περισσότερα από 80.000 κομμάτια.

Η συγκεκριμένη βασιλόπιτα, ζυγίζει 10 τόνους και είχε έκταση 100 μέτρων, με αποτέλεσμα ο μεγάλος πεζόδρομος στο Περιστέρι, να μετατραπεί σε ένα μέρος γιορτής και χαράς.

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 6,2 τόνοι αλεύρι, 2.200 κιλά ηλιέλαιο, 6.500 αυγά, 830 κιλά άχνη, 750 κιλά ζάχαρη, 110 λίτρα κονιάκ και 85 κιλά κανέλα, ποσότητες αρκετές για να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη βασιλόπιτα της χώρας, για τη δράση που γίνεται «θεσμός».

Τη «Βασιλόπιτα των Πολιτών» έκοψε ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Π. Παχατουρίδης, παρουσία πλήθους κόσμου από κάθε γωνιά της Αττικής.

Ο «αρχιτέκτονας» αυτής της προσπάθειας, Παναγιώτης Σαχινίδης, Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, μιλώντας για το εγχείρημα, δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για το αποτέλεσμα αλλά και τη συνεργασία με τον Δήμο.

«Είμαι ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων, Περιχώρων και είμαστε οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο Περιστερίου, τον κύριο Παχατουρίδη και όλο το δήμο και το επιτελείο του -που είναι φοβεροί- για την υλοποίηση αυτής της υπέροχης βραδιάς, που είναι ίσως η μεγαλύτερη πίτα στον κόσμο. Αν δεν είναι στον κόσμο, είναι η πιο γλυκιά σ’ όλο τον κόσμο» ανέφερε ο κ. Σαχινίδης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
360
331
138
103
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Χειροπέδες σε 45χρονη οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα από σπίτια που εργαζόταν
Η 45χρονη έψαχνε άτομα ΑΜΕΑ ή υπερήλικες που έψαχναν οικιακή βοηθό και στην συνέχεια επικοινωνούσε μαζί τους με ψεύτικα στοιχεία και με τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών
Κλοπές
Οι αγρότες ετοιμάζονται για «ρεβεγιόν» στα μπλόκα: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, σκληραίνει η στάση τους μετά τις γιορτές
Παρόλο που οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να αλλάξουν χρόνο στα μπλόκα, θα διευκολύνουν την διέλευση των οχημάτων στα εθνικά δίκτυα για 3 μέρες, όμως αναμένεται να σκληρύνουν τη στάση τους μετά τις γιορτές
Στο κέντρο της Λάρισας τα τρακτέρ απο το μπλόκο της Νίκαιας
97
Σοκάρει ο 5ος ορειβάτης που ακύρωσε την ανάβαση στα Βαρδούσια όρη: «Γλίτωσα αλλά πάει η μία ζωή που είχα»
«Ότι τι μου επιφυλάσσει η μοίρα παιχνίδια; Όχι δεν είναι μια δεύτερη ευκαιρία γιατί ήδη μου την πήρε την μία ευκαιρία παίρνοντας τους φίλους μου» λέει ο πέμπτος ορειβάτης
Τα θύματα στα Βαρδούσια όρη
Newsit logo
Newsit logo