Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος – «Έγινε παππούς δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή»

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του ηθοποιού Πάνου Πανόπουλου, σε ηλικία 82 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση και μεταξύ άλλων ανέφερε πως ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος, είχε γίνει πολύ πρόσφατα παππούς, μόλις δύο ημέρες πριν φύγει από τη ζωή.

Η κηδεία του ηθοποιού που είχε παίξει μεταξύ άλλων και στη δημοφιλή σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά» αλλά και στον «Κατήφορο» του Γιάννη Δαλιανίδη, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 18:00, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Συκιά Ξυλοκάστρου Κορινθίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Μόλις πληροφορηθήκαμε στο ΤΑΣΕΗ από συγγενικό πρόσωπο του αγαπημένου μας συναδέλφου Πάνου Πανόπουλου, ότι δεν είναι πια κοντά μας. Ο Πάνος ήταν ένας πολύτιμος, ταλαντούχος και χρήσιμος ηθοποιός που κόσμησε με την παρουσία του το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε δεκάδες σειρές. Γεννημένος στις 13/4/44, πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο στον θρυλικό ΚΑΤΗΦΟΡΟ του Γιάννη Δαλιανίδη. Για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΘΒΕ…

Μαζί με την πολυσχιδή καριέρα του δημιούργησε και μια σημαντική οικογένεια κι έγινε παππούς από τον γιο του μόλις 2 μέρες πριν φύγει από την ζωή. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου από τον Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 6 το απόγευμα στην Συκιά Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Καλό ταξίδι Πάνο».