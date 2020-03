Κατηγορηματική είναι η ελληνική κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει νεκρός μετανάστης στα σύνορα του Έβρου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σε ανάρτηση του στο twitter τονίζει ότι το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και -σύμφωνα με χρήστες- δείχνει μετανάστη που έπεσε νεκρός από πυρά Έλληνα στρατιώτη είναι “fake news” και κάνει λόγο για τουρκική προπαγάνδα.

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda