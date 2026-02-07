Ελλάδα

Πικέρμι: Τραγωδία στη Μαραθώνος – Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μηχανή

Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση
Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι, καθώς ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου είχε διακομιστεί.

Το τροχαίο δυστύχημα κατά το οποίο τραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, σημειώθηκε περίπου 500 μέτρα μετά τη διασταύρωση της λεωφόρου Μαραθώνος με την Πικερμίου.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τον πεζό και τον αναβάτη της μηχανής, σοβαρά τραυματισμένους, στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ στο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
168
165
127
121
114
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πως ο σμήναρχος στρατολογήθηκε από τους Κινέζους – Η συνάντηση σε συνέδριο του ΝΑΤΟ και το ταξίδι στο Πεκίνο
Ερευνάται εάν ο σμήναρχος προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλα άτομα από τον κύκλο των γνωριμιών του, εκμεταλλευόμενος τα μεγάλα κέρδη από την παράδοση των μυστικών, προκειμένου να παρέχουν και αυτοί πληροφορίες στην Κίνα.
Ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία
21
Newsit logo
Newsit logo