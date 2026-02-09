Πλαστά 20ευρα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς: Πως να εντοπίσετε τα «μαϊμού» χαρτονομίσματα

Συναγερμός σήμανε σε Κιλκίς και Θεσσαλονίκη καθώς τρεις άνδρες προσπάθησαν να γεμίσουν την αγορά με πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ.

Και οι 3 συνελήφθησαν την Κυριακή (8/2.26) το απόγευμα σε περιοχή του Κιλκίς, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων και απάτη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις δράστες προσπάθησαν να αγοράσουν προϊόντα από περίπτερο και όπως διαπιστώθηκε την ίδια ημέρα με την ίδια μέθοδο, πραγματοποίησαν τέσσερις αγορές προϊόντων από καταστήματα στην πόλη του Κιλκίς, δίνοντας ως αντίτιμο πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 27 πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 580 ευρώ, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι ενός εξ αυτών, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 17 πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ.

Το όχημα που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Πως θα αναγνωρίσετε ένα πλαστό χαρτονόμισμα

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες και τους καταστηματάρχες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα 20ευρα, καθώς είναι τα πιο «δημοφιλή» για τους παραχαράκτες.

Ελέγξτε την υφή: Τα γνήσια χαρτονομίσματα έχουν ανάγλυφη εκτύπωση σε ορισμένα σημεία.

Κόντρα στο φως: Αναζητήστε το υδατογράφημα και την ταινία ασφαλείας.

Ολογράμματα: Το παράθυρο με την προσωπογραφία πρέπει να αλλάζει χρώματα όταν κινείτε το χαρτονόμισμα.