Ποιες μέρες δεν γίνονται θρησκευτικοί γάμοι στην Ελλάδα και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ο γάμος, και ιδιαίτερα ο θρησκευτικός, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς δεν πρόκειται απλώς για μια κοινωνική τελετή, αλλά για μια ιερή ένωση που ευλογείται ενώπιον Θεού και ανθρώπων.

Όπως είναι φυσικό, γύρω από τον γάμο υπάρχουν ορισμένοι κανόνες και περιορισμοί που σχετίζονται με την εκκλησιαστική παράδοση, αλλά και το εορτολόγιο. Ένας από αυτούς τους κανόνες είναι ότι δεν μπορούν να τελούνται θρησκευτικοί γάμοι σε συγκεκριμένες ημέρες του χρόνου.

Σύμφωνα με την εκκλησία, υπάρχουν συγκεκριμένες περίοδοι και ημερομηνίες, κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η τέλεση γάμων, όπως το διάστημα της Μεγάλης Σαρακοστής, που ξεκινά από την Καθαρά Δευτέρα και διαρκεί μέχρι το Μεγάλο Σάββατο.

Το συγκεκριμένο διάστημα δεν τελούνται γάμοι διότι είναι η περίοδος της αυστηρής νηστείας πριν από το Πάσχα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία απαγορεύει την τέλεση γάμων κατά τις περιόδους της αυστηρής νηστείας, καθώς αυτές οι μέρες είναι αφιερωμένες στην πνευματική προετοιμασία και όχι στη χαρά μιας κοσμικής γιορτής

Οι ημερομηνίες, κατά τις οποίες δε γίνονται γάμοι και βαφτίσεις είναι οι εξής:

14 Σεπτεμβρίου (Ύψωση του Τιμίου Σταυρού)

Από 18 ως 25 Δεκεμβρίου (Νηστεία Χριστουγέννων)

5 Ιανουαρίου (παραμονή των Φώτων)

6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια – Ημέρα των Φώτων)

Σαρακοστή (Καθαρά Δευτέρα μέχρι Μεγάλο Σάββατο)

Τα Ψυχοσάββατα (Αν είναι μέσα στη Σαρακοστή)

Του Αγίου Πνεύματος

Των Αγίων Αποστόλων (από Κυριακή Αγίων Πάντων μέχρι της Παραμονής της εορτής)

Από 1 ως 15 Αυγούστου (Νηστεία Δεκαπενταύγουστου)

29 Αυγούστου (Αποτομή Τιμίας Κεφαλής Προδρόμου).

Παράλληλα, γάμοι δεν τελούνται τα Ψυχοσάββατα, δηλαδή τις ημέρες που είναι αφιερωμένες στη μνήμη των κεκοιμημένων. Ο εορταστικός χαρακτήρας ενός γάμου έρχεται σε αντίθεση με τη συλλογική κατάνυξη και προσευχή για τις ψυχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιος Ναός, μπορεί να απαγορεύσει έναν γάμο ή μια βάφτιση αν η ημερομηνία συμπίπτει με την ημερομηνία που γιορτάζει ο Ναός.

Ωστόσο, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος που πρέπει να τελεστεί ένα μυστήριο, τότε πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από τον Μητροπολίτη.

Για τα ζευγάρια που σχεδιάζουν τον θρησκευτικό τους γάμο, είναι σημαντικό να γνωρίζουν αυτές τις ημερομηνίες, ώστε να αποφύγουν εκπλήξεις κατά τον προγραμματισμό. Οι περισσότεροι ναοί ενημερώνουν από νωρίς για τις «κλειστές» μέρες, αλλά καλό είναι οι μελλόνυμφοι να έχουν ήδη μια εικόνα πριν ξεκινήσουν την οργάνωση.