Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα σε τρεις αγρότες – Μεταξύ αυτών και ο γνωστός συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης

Σύμφωνα με αποτελέσματα ελέγχων της οικονομικής αστυνομίας, το ΑΦΜ του συνδικαλιστή, φαίνεται να έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ 
Κώστας Ανεστίδης
Ο αγρότης Κώστας Ανεστίδης

Δύο αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος περιλαμβάνονται σε δίωξη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που άσκησε ο Εισαγγελέας Οργανωμένου Εγκλήματος κατά τριών αγροτών, μεταξύ των οποίων και γνωστός συνδικαλιστής, που συμμετέχει στο μπλόκο των Μαλγάρων, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Οι κατηγορίες που απήγγειλε ο Εισαγγελέας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν απάτη (κοινή και διακεκριμένη) σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία, σε ό,τι αφορά τον συνδικαλιστή, περιέχει αποτελέσματα ελέγχων της οικονομικής αστυνομίας σε δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης στα οποία το ΑΦΜ του εν λόγω, φαίνεται να έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ

Από τους εκτεταμένους ελέγχους σε ΑΦΜ προέκυψε η εμπλοκή σε παράνομες επιδοτήσεις και των άλλων δύο αγροτών που πλέον είναι κατηγορούμενοι στους οποίους καταλογίζονται ποσά 130 και 170.000 ευρώ αντίστοιχα.

Πρόκειται για αγρότες από την Κρήτη. Οι επίμαχες επιδοτήσεις φαίνεται να αφορούν τα έτη 2019 έως και 2024.

Τις διώξεις κατά των τριών άσκησε ο Εισαγγελέας Δημήτρης Γκύζης ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν κινητά και ακίνητα στοιχεία των κατηγορούμενων.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής ενώπιον του οποίου θα κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι αγρότες.

