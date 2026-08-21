Principote Mykonos για την δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου στην Αλβανία: «Oυδεμία επιχειρηματική ή άλλη σχέση έχει με το κατάστημα»

Κατηγορηματικά αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με το beach bar στην Αλβανία, όπου δολοφονήθηκε ο 20χρονος τουρίστας από την Πορτογαλία κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής μεταξύ θαμώνων, σε ανακοίνωσή τους οι υπεύθυνοι του Principote Mykonos

Διευκρινίσεις με αφορμή τη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες σε beach bar στο Εξαμίλι της Αλβανίας έδωσε σήμερα (21.08.2026) το Principote Mykonos, ξεκαθαρίζοντας ότι το κατάστημα όπου σημειώθηκε το περιστατικό χρησιμοποιούσε παράνομα την επωνυμία. Το κατάστημα την Μυκόνου ξεκαθάρισε στην ανακοίνωσή του ότι έχουν ήδη κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον του.

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Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος 20χρονος βρήκε τραγικό θάνατο έπειτα από επίθεση που δέχτηκε στο Εξαμίλι στις εγκαταστάσεις του beach bar «Principotes». Ο τουρίστας δέχτηκε σφοδρές γροθιές και μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, μετά από μια σύγκρουση που φέρεται να ξεκίνησε μετά την παρενόχληση ενός κοριτσιού στην Αλβανία.

Όπως μετέδωσαν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 12, ενώ άλλα δύο άτομα αναζητούνται από τις αρχές. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ένας 24χρονος αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να βοήθησε τον Σοκράτ Βάτα να διαφύγει μετά τη δολοφονία. Πληροφορίες από αλβανικά μέσα, υποστηρίζουν ότι ο 24χρονος μάλλον δούλευε μαζί με τον δράστη ως σεκιουριτάς στο μαγαζί εκείνη τη μέρα.

Παράλληλα, οι αλβανικές αρχές έχουν στρέψει την έρευνα και προς τον ιδιοκτήτη του «Principote», ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα έχει κηρυχθεί καταζητούμενος στο πλαίσιο της υπόθεσης.

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Συνολικά, 41 άτομα προσήχθησαν αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση της Σαράντα για να εξεταστούν σχετικά με τις συνθήκες της δολοφονίας. Ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα παραμένει ο βασικός κατηγορούμενος για τη θανατηφόρα επίθεση στον 20χρονο Πορτογάλο, ενώ οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούν διαφορετικές κατηγορίες και φερόμενες συμμετοχές στην υπόθεση.

Η ανακοίνωση του Principote

«Με αφορμή τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα στην αλβανική πόλη Εξαμίλι και σε κατάστημα που χρησιμοποιεί παρανόμως τον τίτλο της επιχείρησής μας, διευκρινίζουμε προς αποφυγή σύγχυσης ότι το PRINCIPOTE MYKONOS ουδεμία απολύτως επιχειρηματική ή άλλη σχέση έχει με το ανωτέρω αλβανικό κατάστημα, το οποίο χρησιμοποιεί παρανόμως τον τίτλο μας και εναντίον του οποίου έχουμε προβεί σε νομικές ενέργειες, προκειμένου να παύσει να ασκεί αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος μας, για να καρπωθεί παρανόμως τη διεθνή φήμη που έχει αποκτήσει το PRINCIPOTE MYKONOS μέσα από την πολυετή παροχή υψηλοτάτου επιπέδου υπηρεσιών.»

Οι έρευνες των αλβανικών Αρχών για τη φονική συμπλοκή στο Εξαμίλι, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Πορτογάλος, συνεχίζονται.