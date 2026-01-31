Ελλάδα

Προαστιακός: Οδηγός πάρκαρε πάνω στις γραμμές στην Ιερά Οδό – Πάνω από μία ώρα οι καθυστερήσεις

Με 63 λεπτά καθυστέρηση αναχώρησε η αμαξοστοιχία Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Αστυνομικοί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές του Προαστιακού, στην Ιερά Οδό βρήκε να παρκάρει οδηγός, το πρωί του Σαββάτου (31.01.2026) με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα προς Ρέντη.

Με ανακοίνωσή της η Hellenic Train ενημερώνει πως σταμάτησε η κυκλοφορία του Προαστιακού για πάνω από μία ώρα, λόγω του παρκαρισμένου αυτοκινήτου στις γραμμές στην Ιερά Οδό. Το εξωφρενικό περιστατικό έγινε γύρω στις 06:00 το πρωί ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε 20 λεπτά πριν τις 08:00.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά από μία ώρα με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) να αναχωρήσει με 63 λεπτά καθυστέρηση.

Καθυστερήσεις υπήρξαν και στα δρομολόγια του Προαστιακού.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, στις 06:05 σήμερα το πρωί, σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Ιεράς Οδού, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις. 

Κατόπιν ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος, η σιδηροδρομική κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 07:40.

Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με  63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονται και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
151
80
57
52
43
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πώς εξαρθρώθηκε η σπείρα που πούλαγε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου – Ο ρόλος των «4» που συνελήφθησαν και το βίντεο από τη δράση τους
Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο αρχηγός της οργάνωσης - Κατασχέθηκαν πάνω από 6 κιλά ναρκωτικών και 20.000 ευρώ - Αστυνομικός υποδύθηκε τον πελάτη και έπιασε τον διακινητή στα πράσα
Μέλος εγκληματικής οργάνωσης
Χρήστος Δήμας για το κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα: Εξετάζεται flyover στον Κηφισό και αποκέντρωση επιχειρήσεων
«Ο Κηφισός χρειάζεται σίγουρα σημαντικές παρεμβάσεις, και γι’ αυτό εξετάζουμε αρκετά διαφορετικά σενάρια. Ένα πετυχημένο παράδειγμα είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη» ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας 12
Newsit logo
Newsit logo